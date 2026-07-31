Lớp 6 đã luyện IELTS: Học sớm có đồng nghĩa thi tốt?

(GLO)- Nhiều học sinh vừa lên lớp 6 đã được phụ huynh đăng ký các khóa học IELTS với kỳ vọng sớm có chứng chỉ quốc tế, tạo lợi thế trong học tập. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, học IELTS từ sớm không đồng nghĩa sẽ đạt điểm cao nếu thiếu nền tảng, lộ trình và phương pháp phù hợp.

Việc học sinh vừa bước vào lớp 6 đã theo học các khóa luyện IELTS đang trở thành xu hướng tại nhiều địa phương. Không ít phụ huynh đặt mục tiêu con đạt IELTS 6.5-7.0 từ THCS để tạo lợi thế xét tuyển vào trường chuyên, trường chất lượng cao hoặc chuẩn bị cho định hướng du học.

Học IELTS từ lớp 6 không phải quá sớm nếu được xây dựng theo lộ trình phù hợp với độ tuổi và năng lực của từng học sinh. Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo các chuyên gia ngôn ngữ, lớp 6 là giai đoạn học sinh bắt đầu phát triển tư duy học thuật và khả năng tiếp nhận ngoại ngữ ở mức cao hơn. Nếu đã có nền tảng tiếng Anh từ bậc tiểu học, các em có thể từng bước làm quen với chương trình định hướng IELTS, song trọng tâm vẫn là củng cố 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cùng vốn từ vựng và tư duy ngôn ngữ, thay vì chỉ luyện đề.

Nhiều giáo viên cũng lưu ý, IELTS là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh học thuật, đòi hỏi vốn kiến thức xã hội, khả năng lập luận, phân tích và diễn đạt. Đây đều là những yếu tố cần thời gian tích lũy.

Vì vậy, việc "ép" học sinh lớp 6 chạy theo mục tiêu band điểm cao có thể khiến các em chịu áp lực không cần thiết, thậm chí ảnh hưởng đến hứng thú học ngoại ngữ.

Trong khi đó, một số phụ huynh lựa chọn cho con học IELTS từ sớm với quan điểm "học trước để có lợi thế". Thực tế, nhiều trường THPT chuyên, trường chất lượng cao và một số chương trình đào tạo có sử dụng chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh hoặc xét tuyển, khiến nhu cầu luyện thi ngày càng tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, mục tiêu cuối cùng không nên là chứng chỉ, mà là năng lực sử dụng tiếng Anh thực chất.

Các chuyên gia khuyến nghị, với học sinh lớp 6, nếu muốn tiếp cận IELTS, phụ huynh nên ưu tiên xây dựng nền tảng ngôn ngữ, phát triển khả năng giao tiếp, đọc sách tiếng Anh, mở rộng vốn từ và kiến thức, thay vì luyện đề cường độ cao. Khi nền tảng đủ vững, việc chuyển sang ôn luyện IELTS chuyên sâu ở các lớp lớn hơn sẽ hiệu quả và ít áp lực hơn.

Nhìn chung, học IELTS từ lớp 6 không phải quá sớm nếu được xây dựng theo lộ trình phù hợp với độ tuổi và năng lực của từng học sinh. Dẫu vậy, học sớm không đồng nghĩa với việc sẽ thi tốt.

Phụ huynh không nên xem IELTS là đích đến duy nhất. Một chứng chỉ có giá trị trong thời hạn nhất định, trong khi năng lực sử dụng tiếng Anh thực tế mới là yếu tố quyết định hiệu quả học tập và làm việc lâu dài.