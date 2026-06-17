Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

(GLO)- Tổ chức IELTS vừa cho biết sẽ cập nhật thiết kế của mẫu chứng chỉ hiện hành để đáp ứng các yêu cầu của Ofqual - Cơ quan quản lý các loại bằng cấp, kỳ thi và khảo thí tại Anh. Tuy nhiên, hình ảnh mẫu chứng chỉ mới vẫn chưa được công bố.

Theo đó, tất cả giấy chứng chỉ được cấp từ ngày 17-7 sẽ được điều chỉnh về mặt thiết kế và bổ sung 2 nội dung mới gồm: logo của Ofqual; tên chính thức của chứng chỉ theo quy định của Ofqual. Quy định này áp dụng đối với các chứng chỉ IELTS trên toàn thế giới.

IELTS là bài thi tiếng Anh phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Ảnh: BC/Znews

Đại diện tổ chức IELTS khẳng định: Việc thay đổi chỉ liên quan đến hình thức của chứng chỉ. Tất cả chứng chỉ được cấp trước và sau ngày 17-7 đều có giá trị như nhau trong hồ sơ xét tuyển đại học và xin visa.

Đối với những thí sinh đã nhận chứng chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 6-2024 đến ngày 16-7-2026 có nhu cầu nhận mẫu mới có thể gửi yêu cầu cấp lại chứng chỉ, hoàn toàn không mất phí. Việc cấp lại chứng chỉ theo mẫu mới không làm thay đổi hoặc gia hạn thời hạn hiệu lực của kết quả thi.

Trước đó, các tổ chức điều hành IELTS cũng thông tin rằng: Từ giữa năm 2026 sẽ chính thức "khai tử" bài thi giấy truyền thống để chuyển sang hình thức thi trên máy tính hoàn toàn. Đây là lộ trình số hóa toàn diện, được các tổ chức điều hành IELTS công bố trên trang chủ toàn cầu.

Được biết, IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế do Hội đồng Anh (British Council), IDP IELTS và Cambridge University Press & Assessment đồng sở hữu.

IELTS hiện được xem là "bài kiểm tra tiếng Anh đáng tin cậy nhất thế giới". Bài thi này đánh giá 4 kỹ năng nghe, viết, đọc, nói của thí sinh. Hàng năm, hơn 2 triệu thí sinh thi IELTS với mục đích du học, định cư hay xin việc làm.