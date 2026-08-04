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Sáng 5-8, Bộ GD&ĐT công bố phương án xử lý thí sinh vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Vietnamnet)

(GLO)- Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức họp báo lúc 9 giờ ngày 5-8 để công bố phương án xử lý đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sau vụ việc có 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán và hàng loạt sai phạm trong công tác coi thi.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, phương án xử lý được xây dựng trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan chức năng, các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quá trình phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với các đơn vị liên quan.

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Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng/Vietnamnet

Trước đó, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây xôn xao khi có 147/328 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, điểm trung bình môn Toán đạt 9,58, cao nhất cả nước.

Sau khi xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra đã xác định xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức coi thi tại điểm thi này. Vụ việc hiện được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, trong khi Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện phương án giải quyết đối với các thí sinh liên quan nhằm bảo đảm đúng quy chế thi và quyền lợi của người học.

Việc Bộ GD&ĐT công bố phương án xử lý được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi đây sẽ là căn cứ để giải quyết quyền lợi của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng như bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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