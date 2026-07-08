Vụ điểm 10 toán tại Tuyên Quang: Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng 8.7, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Hà Duy hôm 6.7

Trước đó, chiều 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy.

Ông Nguyễn Hà Duy bị giữ khẩn cấp để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Hôm qua 7.7, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó thủ tướng khẳng định, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội. Đồng thời, yêu cầu Bộ Công an, Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm. Rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT trên cả nước.

Ngày 4.7, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả rà soát sơ bộ tại điểm thi có thông tin môn toán được điểm cao cho thấy, có 329 thí sinh đăng ký thi môn toán, nhưng chỉ có 328 thí sinh dự thi (vắng 1). Trong tổng số thí sinh thi môn toán, có 146 thí sinh đạt điểm 10 môn toán.

Theo Mai Hà - Trần Cường (TNO)