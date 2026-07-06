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Giữ khẩn cấp một giáo viên liên quan vụ điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang

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Công an tỉnh Tuyên Quang vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra dấu hiệu liên quan kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc thi hành lệnh giữ khẩn cấp được thực hiện sau khoảng 2,5 ngày tập trung xác minh, làm việc dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã đưa tin, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy về vụ phổ điểm môn Toán cao bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Sau phản ánh của báo chí và dư luận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn diện vụ việc theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó”.

Sở GD&ĐT được giao rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, từ coi thi, bảo quản đề, bài thi, chấm thi, nhập điểm đến quản lý dữ liệu. Hội đồng thi đã rút toàn bộ bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra dấu hiệu bất thường và đối chiếu học bạ các thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh dự thi môn Toán, trong đó 146 em đạt điểm 10, 150 em đạt từ 9 điểm trở lên. Công an tỉnh đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia rà soát, xác minh toàn diện vụ việc.

Theo Đức Anh (TPO)

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