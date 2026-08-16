Vụ Huấn Hoa Hồng: Những vấn đề nào đang được cơ quan điều tra làm rõ?

(GLO)- Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) đã bị khởi tố về 2 tội danh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, trong đó đáng chú ý là dấu hiệu sử dụng sai mục đích hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện, phạm vi người bị chiếm đoạt và các hành vi vi phạm khác.

Ngày 15-8, Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra bước đầu vụ án liên quan Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan.

Huấn Hoa Hồng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, ngày 6-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan; đồng thời triệu tập những người này để lấy lời khai, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đến ngày 10-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 người gồm Bùi Xuân Huấn, Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara), Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc), Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh) và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường).

Trong đó, Huấn bị bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 14-8, khi mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra bước đầu được các báo dẫn từ cơ quan chức năng, từ năm 2015 đến nay, Huấn hoạt động chủ yếu trên Facebook, TikTok, tạo dựng sức ảnh hưởng và thu hút hàng triệu người theo dõi.

Cơ quan điều tra xác định Huấn và các đối tượng liên quan đã lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Một trong những nội dung đã được xác định bước đầu liên quan hoạt động kinh doanh nước hoa. Theo đó, Huấn cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và để doanh thu ngoài sổ sách kế toán. Hành vi này được xác định gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra bước đầu xác định Huấn đã chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một vấn đề khác đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ là tiền từ thiện. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Huấn đã huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân và số tiền này có dấu hiệu được sử dụng sai mục đích. Nội dung này hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan; đồng thời thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước và người bị hại.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền được đề nghị gửi đơn kèm hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).