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Vụ điểm thi Tuyên Quang: Sẽ hủy kết quả thí sinh vi phạm dù đã trúng tuyển

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Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định việc thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hay giảm cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác.

Chiều nay, 15.7, trả lời thắc mắc của dư luận về vụ án gian lận thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) đã làm rõ các nguyên tắc xử lý của bộ nhằm đảm bảo tính công bằng của kỳ thi và quyền lợi hợp pháp của học sinh.

184/328 thí sinh ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt từ 27 điểm trở với tổ hợp xét tuyển cao nhất của chính thí sinh
184/328 thí sinh ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt từ 27 điểm trở với tổ hợp xét tuyển cao nhất của chính thí sinh

Theo ông Thảo, dư luận cần phân định rõ đăng ký xét tuyển đại học không phải là trúng tuyển đại học. Việc đăng ký nguyện vọng hiện tại chỉ là ghi nhận quyền tham gia xét tuyển. Bước này hoàn toàn không làm phát sinh suất trúng tuyển, không tạo ra tình huống "giữ chỗ" tại bất kỳ trường đại học nào và không làm giảm chỉ tiêu chung.

Do đó, việc đăng ký xét tuyển của thí sinh điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang không ảnh hưởng đến thí sinh khác.

Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của các thí sinh tại điểm thi này tự nó không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác. Bộ GD-ĐT cũng lưu ý các trường đại học cần phối hợp chặt chẽ trong công tác xét tuyển, có cơ chế để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác.

Khi có kết luận chính thức trong quá trình rà soát hồ sơ đăng ký, xét tuyển, lọc ảo mà phát hiện người vi phạm đều bị xử lý nghiêm; kết quả không hợp lệ không thể được sử dụng làm căn cứ công nhận trúng tuyển; đồng thời phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của những thí sinh không vi phạm.

Trường hợp vi phạm đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học cũng vẫn bị xử lý theo pháp luật.

Ông Thảo nói: "Về vụ việc xảy ra tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh việc xử lý phải bảo đảm đồng thời hai nguyên tắc: giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh theo đúng quy định của pháp luật".

Dòng sự kiện: gian lận thi cử

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Theo Quý Hiên (TNO)

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