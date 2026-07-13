Khởi tố thêm 15 bị can trong vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 15 bị can liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 19 bị can để điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan vụ gian lận tại điểm thi này.

Toàn cảnh họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang ngày 9-7. Ảnh nguồn VTV

Trước đó, ngày 9-7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và ông Nguyễn Hà Duy - giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi.

Theo kết quả điều tra bước đầu được công bố trước đó, với vai trò Trưởng điểm thi, bà Trần Thị Thu Hằng bị xác định đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện để thí sinh làm bài môn Toán không đúng quy chế. Theo chỉ đạo này, ông Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài. Cơ quan điều tra đánh giá các hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi, ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Vụ việc được phát hiện sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường về số lượng điểm 10 môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Trên cơ sở rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp với tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh và điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm. UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã đề xuất tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi nhằm bảo đảm công bằng, khách quan và quyền lợi của thí sinh.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng bị can và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.