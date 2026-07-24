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9 năm tù cho “đầu nậu” bán ma túy ở xã Ia Grai

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đối tượng dùng 10 triệu đồng mua ma túy đá về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện ở xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã bị tuyên án 9 năm tù.

Tòa án nhân dân khu vực 9-Gia Lai vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9-Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Rơ Châm Tuyn (SN 2003, trú tại làng Châm, xã Ia Grai) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

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Bị cáo Tuyn bị tuyên phạt 9 năm tù. Ảnh: ĐVCC

Quá trình điều tra xác định: Ngày 10-12-2025, Tuyn đã mua ma túy của 1 đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch với giá 10 triệu đồng rồi chia nhỏ hòng bán kiếm lời.

Sau đó đối tượng đã nhiều lần bán cho các đối tượng trên địa bàn xã Ia Grai mang về sử dụng. Số còn lại, Tuyn mang cất giấu ở trong nhà.

Ngày 23-12-2025, Công an xã Ia Grai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phát hiện, thu giữ 1 gói ma túy ở nhà của Tuyn với trọng lượng hơn 5,1 g.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuyn mức án 9 năm tù.

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