Tạm giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Sơn (tên thường gọi là “Úc”, SN 1997, trú thôn Mook Đen, xã Ia Dom); Mạnh Hữu Duy (SN 2001, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) và Lê Sơn Tịnh (SN 1989, trú tại tổ 3 Phù Đổng, phường Pleiku)

Cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Quang Sơn ở thôn Mook Đen, xã Ia Dom. Ảnh: Minh Thuyết

Trước đó, ngày 21-7, Công an xã Ia Dom phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tiến hành làm việc với đối tượng S.H (SN 2013, trú thôn Mook Trang, xã Ia Dom). Tại cơ quan Công an, H. khai nhận vào ngày 19-7-2026 đã cho R.L.T (SN 2011) và S. K (SN 2010, cùng trú thôn Mook Đen, xã Ia Dom) mượn bộ dụng cụ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi sử dụng ma túy, T. và K. đã trả lại bộ dụng cụ cho H. Sau đó, R.L.T và S.K đã đến Công an xã Ia Dom đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Mook Đen.

Đến 16 giờ cùng ngày, Nguyễn Quang Sơn đến Công an xã Ia Dom đầu thú, khai nhận đã bán 1 gói ma túy “đá” cho K. và T. Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 22-7-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm việc với Mạnh Hữu Duy. Duy khai nhận đã bán 1 gói ma túy “đá” cho Nguyễn Quang Sơn với giá 500.000 đồng. Ngay sau đó, người bán ma túy cho Duy là Lê Sơn Tịnh cũng ra đầu thú và khai nhận đã bán 1 gói ma túy “đá” cho Duy với giá 400.000 đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra, mở rộng.