Công an phường An Nhơn Đông xóa ổ ma túy trong khu dân cư

(GLO)- Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông vừa tặng giấy khen cho tập thể Công an phường về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt xóa tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, sáng 20-7, Công an phường An Nhơn Đông phát hiện Nguyễn Trọng Việt cùng V.D.H. (SN 1997) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi cư trú. Lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ tự chế có bám dính ma túy đá. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy.

Các đối tượng Phạm Thành Luân, Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Việt (từ trái sang). Ảnh: Nguyễn Giang

Mở rộng điều tra, Công an xác định Phạm Thanh Toàn là người cung cấp ma túy cho Việt, V.D.H. và một số đối tượng nghiện khác trên địa bàn nên tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an phường An Nhơn Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang Phạm Thành Luân khi đang vận chuyển ma túy đá đến tổ dân phố Thanh Thuận để bán cho Phạm Thanh Toàn.

Bước đầu, Luân và Toàn khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng nghiện tại phường An Nhơn Đông và một số địa bàn lân cận.

Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Việt (SN 1997, trú phường An Nhơn Đông), Phạm Thành Luân (SN 1991, trú phường Quy Nhơn) và Phạm Thanh Toàn (SN 1989, tạm trú phường An Nhơn Bắc) để điều tra về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.