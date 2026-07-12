Công an xã Ia O phối hợp triệt phá vụ án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng

(GLO)- Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Ia O và Công an xã Ia Krái vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 8-7, trong quá trình tuần tra tại làng Lân (xã Ia O), Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Ia O phối hợp với Tổ công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia O phát hiện Lương Hữu Vy (SN 1996, trú thôn Nam Hồng, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai) và Lê Bảo Ngọc (SN 2004, trú thôn Tân Sao, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy 2 đối tượng Vy và Ngọc đều dương tính với ma túy đá. Ảnh: H.T

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người Vy có 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng tại làng Lân, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Vy và Ngọc khai nhận: 2 gói tinh thể trên là ma túy đá. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng công an xác định số ma túy này được mua của Lê Đình Công (SN 1996, trú thôn Ia Châm, xã Ia Krái).

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9-7, Công an xã Ia O phối hợp với Công an xã Ia Krái bắt giữ đối tượng Công tại 1 nhà rẫy ở thôn Ia Châm. Tang vật thu giữ gồm 7 ống nhựa được hàn kín 2 đầu, bên trong chứa chất dạng tinh thể. Công khai nhận đây là ma túy đá.

Kết quả test nhanh cho thấy Vy và Ngọc đều dương tính với ma túy đá. Tại cơ quan Công an, cả 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xã Ia O đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.