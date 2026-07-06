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Bắt “đầu nậu” mua bán trái phép chất ma túy ở xã Ia Khươl

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ đối tượng Trần Công Đoàn (SN 1989, trú tại thôn Đại An, xã Ia Khươl) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong tháng 6-2026, Công an xã Ia Khươl đã bắt giữ 2 đối tượng Rơ Châm Nhân (SN 2006) và Rơ Châm Ấu (SN 1994) cùng trú tại làng Rơ Vai, xã Ia Khươl về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Đoàn là người đã bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Trên người các đối tượng, trinh sát thu giữ 8 gói ma túy dạng đá. Các đối tượng khai nhận đã mua ma túy trên của 1 người ở xã Ia Khươl để mang về sử dụng.

Qua đấu tranh cùng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5-7, Công an xã Ia Khươl đã bắt giữ đối tượng Trần Công Đoàn tại nhà riêng và thu giữ 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá giấu trong gói thuốc lá. Tại cơ quan Công an, Đoàn thừa nhận là người đã bán ma túy cho Nhân và Ấu.

Được biết, Đoàn đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Cuối tháng 12-2025, anh trai của Đoàn là Trần Văn Công (SN 1987) cùng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Ia Khươl bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

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