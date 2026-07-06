Gia Lai: Đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới

(GLO)- Đấu tranh với tội phạm ma túy cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, lực lượng Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng liên quan trên trận tuyến phòng, chống ma túy.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với Công an 7 xã biên giới và lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Đồng thời, đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ sớm, từ xa.

Lực lượng CAND trình diễn tình huống truy bắt tội phạm ma túy tại buổi ra quân cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2026.

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24-6-2026, Công an xã Ia Chia phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Chia tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Ksor Hội (SN 2008, trú tại làng Bang, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hội cất giấu 2 gói nilon chứa ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá), mỗi gói có kích thước khoảng 4 x 5,3 cm, được giấu trong vách tường gỗ cạnh giường ngủ. Hội khai nhận đã mua số ma túy trên từ một nam thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch tại khu vực xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai để sử dụng và bán lại cho một số đối tượng trên địa bàn xã Ia Chia.

Trong một vụ việc khác, qua công tác tuần tra, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng phát hiện Đinh Văn Lúy (SN 1991, trú tại thôn 6, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 16-6-2026, Lúy điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81AS-085.94 đến khu vực ngã ba thôn 4, xã Ia Lâu để mua ma túy sử dụng. Tại đây, Lúy gặp một người đàn ông thường gọi là "Gà" và mua một gói ma túy với giá 1,5 triệu đồng. Sau khi mang về nhà sử dụng một phần, số còn lại được Lúy cất giữ trong người. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi điều khiển xe máy đến khu vực giáp ranh giữa xã Ia Lâu và xã Ia Mơ, Lúy bị lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng đang tuần tra phát hiện, kiểm tra và bắt giữ cùng tang vật.

Trên đường tuần tra, lực lượng Công an, Biên phòng phát hiện đối tượng Lúy tàng trữ ma túy.

Hiện nay, lực lượng Công an đang chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Đợt cao điểm diễn ra trong 3 tháng (từ ngày 15-6 đến 15-9-2026), với mục tiêu triệt xóa 100% các đường dây, tổ chức, điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy trên toàn tuyến; đồng thời nâng cao hiệu quả điều tra, đấu tranh, phấn đấu tăng số vụ bắt giữ tội phạm ma túy thêm 6% so với thời gian liền kề trước khi mở đợt cao điểm.

Thượng tá Phạm Đức Trọng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và tuyên truyền phòng, chống ma túy. Từ ngày 15-6 đến nay, chúng tôi đã trao đổi hơn 20 nguồn tin liên quan đến tình hình địa bàn; tổ chức 12 lượt tuần tra tại các đường mòn, lối mở và những khu vực trọng điểm mà các đối tượng có thể lợi dụng để vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền đến bà con Nhân dân khu vực biên giới về tác hại của ma túy cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy. Qua đó, Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này."

Phát hiện nhóm 3 đối tượng Căn, Kăi, Xiêng tổ chức sử dụng ma túy từ nguồn tin báo của quần chúng Nhân dân.

Điển hình, ngày 24-6-2026, Công an xã Ia Chia tiếp nhận tin báo của quần chúng Nhân dân về việc Siu Kăi (SN 2008, trú tại làng Bía Ngó, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên đã triệu tập đối tượng đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, Kăi khai nhận vào khoảng 15 giờ ngày 21-6-2026 đã cùng Siu Xiêng (SN 2002) và Siu Cân (SN 2003, cùng trú tại làng Bía Ngó, xã Ia Chia) mua ma túy đá của một đối tượng tên Nhã (trú tại làng Beng, xã Ia Chia) với giá 300.000 đồng. Sau đó, cả ba đến lô cao su thuộc làng Nú II, xã Ia Chia để sử dụng ma túy. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Siu Xiêng và Siu Cân đã đến Công an xã Ia Chia đầu thú. Kết quả test nhanh cho thấy cả Kăi, Xiêng và Cân đều dương tính với ma túy đá.

Tỉnh Gia Lai hiên có hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, đi qua 7 xã. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự khi các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 250 vụ với hơn 500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 5 kg ma túy các loại. Trong đó, các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới chiếm tỷ lệ khá cao.

Theo Thượng tá Phạm Đức Trọng, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của đợt cao điểm, bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và chính quyền địa phương tăng cường trao đổi thông tin; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát địa bàn; rà soát các đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy và các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Đặc biệt, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của toàn dân trong phòng, chống ma túy.

Hiện trường một vụ tổ chức sử dụng ma túy được lực lượng Công an, Biên phòng phát hiện tại địa bàn biên giới.

"Đấu tranh với tội phạm ma túy cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, lực lượng Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân trên trận tuyến phòng, chống ma túy nơi miền biên giới", Thượng tá Phạm Đức Trọng nhấn mạnh.