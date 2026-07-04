Bế mạc diễn tập tác chiến phường Diên Hồng trong khu vực phòng thủ năm 2026

Dự và chỉ đạo lễ bế mạc có đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Tiểu ban Diễn tập số 3. Tham dự còn có các thành viên Tiểu ban Diễn tập số 3; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của phường cùng các lực lượng tham gia diễn tập.

Đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Tiểu ban Diễn tập số 3 dự và phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Đỗ Hằng

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, cuộc diễn tập tác chiến phường Diên Hồng trong khu vực phòng thủ năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Ban Chỉ đạo diễn tập đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, từ xây dựng hệ thống văn kiện, tổ chức lực lượng, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị đến bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ diễn tập. Các nội dung diễn tập được triển khai đúng trình tự, sát thực tế, thể hiện rõ cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp của các lực lượng trong xử trí các tình huống giả định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc, đồng chí Trần Minh Sơn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến; tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng phối hợp, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh lễ bế mạc. Ảnh: Đỗ Hằng

Cuộc diễn tập là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong vận hành cơ chế khu vực phòng thủ; đồng thời nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng giữa lực lượng vũ trang với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Kết quả đạt được góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen cho 5 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia diễn tập. Thành công của cuộc diễn tập là tiền đề quan trọng để Đảng ủy, UBND phường Diên Hồng tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.