(GLO)- Sáng 13-8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai đã khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc cuộc diễn tập.

Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu chỉ đạo khai mạc cuộc diễn tập. Ảnh: Thành Phúc

Cuộc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026 được tổ chức trong 1,5 ngày, gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. 2 nội dung trọng tâm là vận hành cơ chế và thực binh có sử dụng đạn hơi và quả nổ.

Các đại biểu và khung diễn tập xã Tây Sơn tham gia lễ khai mạc. Ảnh: Thành Phúc

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp, toàn diện của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; là điều kiện để vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tham mưu trong hoạt động tác chiến cấp xã.

Đặc biệt, trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cuộc diễn tập góp phần bổ sung cơ sở lý luận, thực tiễn, cụ thể hóa quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và hoạt động tác chiến bảo vệ vững chắc địa bàn trong khu vực phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một hội nghị trong nội dung diễn tập phần vận hành cơ chế. Ảnh: Thành Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu thông qua diễn tập phải đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân; kịp thời bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả phương châm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc tổ chức điều hành diễn tập chặt chẽ, đúng nội dung, thời gian; khung diễn tập xã Tây Sơn phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, lý luận phù hợp với đặc điểm địa phương, bảo đảm diễn tập thực chất, sát với tình huống.

Các lực lượng, nhất là lực lượng thực binh, phải làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện.

Ngay sau khai mạc, khung diễn tập xã Tây Sơn bước vào thực hành các nội dung vận hành cơ chế theo kế hoạch.