Ký kết quy chế phối hợp giải quyết các vụ xâm hại trẻ em

(GLO)- Chiều 30-7, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52 đã tổ chức Lễ ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại trẻ em”.

Cùng tham gia lễ ký kết có Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5); Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15; Tòa án quân sự Khu vực 1 (Quân khu 5) và các cơ quan, đơn vị thuộc phường Thống Nhất gồm: UBND, Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn phường và Trạm Y tế.

Nhiều cơ quan trong và ngoài ngành Quân đội tham gia ký kết. Ảnh: Xuân Dương

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Quốc Phong - Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52 - cho hay: Trước thực trạng các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương.

Do đó, Quy chế phối hợp liên ngành được xây dựng trên tinh thần lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em làm trung tâm, đồng thời phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án.

Theo nội dung ký kết, các cơ quan, đơn vị sẽ phối hợp từ khâu nắm, trao đổi thông tin đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xâm hại trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội.

Hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác và bảo mật thông tin cá nhân của trẻ em bị xâm hại, người tố giác, người báo tin và những người có liên quan.

Quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp và cơ quan, đơn vị hữu quan trong và ngoài quân đội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận, chuyển giao và giải quyết nguồn tin về tội phạm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đại diện các đơn vị đã tham gia ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Xuân Dương

Qua đó, bảo đảm các vụ việc, vụ án được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội; đồng thời quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại và gia đình nạn nhân, góp phần giúp các em sớm ổn định tinh thần, an tâm sinh sống và học tập.