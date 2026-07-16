Trung đoàn 991 thực hiện công tác dân vận tại xã biên giới Ia Dom

(GLO)- Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026.

Đợt dân vận được triển khai từ ngày 15 đến 20-7 tại các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Dom với nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần cải thiện đời sống, xây dựng cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân.

Các lực lượng tiến hành tổng vệ sinh môi trường tại làng Mook Đen. Ảnh: Văn Châu

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 991 cùng đoàn viên, thanh niên xã Ia Dom phối hợp với nhân dân làm đường bê tông xuống khu vực giọt nước; đào hố trồng cây xanh; phát quang bụi rậm; nạo vét kênh mương, cống thoát nước và tổng vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động như: chỉnh trang cảnh quan, phát dọn vệ sinh, gia cố các công trình nước sạch, trồng cây xanh, cải tạo môi trường tại làng Mook Trang, làng Bi và khu vực khuôn viên trụ sở xã.