Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tri ân gia đình chính sách, người có công

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22-7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai thành lập các đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

* Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại phường Tam Quan Nam.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh (thứ 2 từ trái sang) thăm, tặng quà gia đình chính sách tại phường Tam Quan Nam. Ảnh: Đức Dũng

Tại các gia đình, Đại tá Nguyễn Thế Vinh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công.

Đồng thời, ông mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Đức Dũng

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại xã Phù Mỹ Đông. Trước đó, chiều 21-7, sau khi nhận tin báo cháy rừng dương tại thôn Tân Phụng, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 115 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng địa phương dập lửa, mở đường băng cản lửa và khoanh vùng đám cháy. Đám cháy sau đó được khống chế; các lực lượng tiếp tục túc trực, theo dõi, ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

* Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh và người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai.

Đại tá Võ Tấn Tài tặng quà cho người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai. Ảnh: Anh Tuấn

Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đại tá Võ Tấn Tài đã trao các phần quà, gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Trước đó, ngày 21-7, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa tặng bà Đặng Thị Niêm, thương binh tại xã Phù Mỹ Đông.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho bà Niêm. Ảnh: Anh Tuấn

Căn nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, góp phần giúp gia đình bà ổn định cuộc sống.