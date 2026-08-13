Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Hiệp đồng chặt chẽ, công kích chính xác

Trên khu vực trường bắn TB2, các máy bay Su-27, Su-30 và trực thăng lần lượt cất cánh, cơ động vào khu vực mục tiêu theo phương án. Từ sở chỉ huy, lực lượng dẫn đường, bảo đảm kỹ thuật đến các tổ bay phối hợp chặt chẽ, bảo đảm từng chuyến bay diễn ra đúng kế hoạch, an toàn.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) động viên lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: H.P

Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, có sự phối hợp, chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng.

Trong đó, các loại máy bay chiến đấu Su-30, Su-27 và trực thăng Mi-8, Mi-17 của các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ mang theo bom, rốc két, đạn pháo tiến hành hàng chục lần chuyến bay đơn và biên đội (2 chiếc) cơ động, bổ nhào tiêu diệt mục tiêu mặt đất trong điều kiện khí tượng ban ngày và ban đêm.

Bảo đảm kỹ thuật để máy bay tham gia diễn tập. Ảnh: H.P

Các phi công đã thực hành nhiều khoa mục bắn, ném bom đạn thật, đòi hỏi khả năng làm chủ máy bay, xác định chính xác thời cơ, hướng công kích, cự ly sử dụng vũ khí và thực hiện đúng yếu lĩnh động tác. Trong thời gian ngắn tiếp cận mục tiêu, mỗi thao tác đều phải chính xác, dứt khoát.

Máy bay chiến đấu xuất kích làm nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Hoàn thành xuất sắc nội dung thực hành, Đại úy Nguyễn Công Nhật - Phi đội trưởng Phi đội 2 (Trung đoàn 925, đóng tại Gia Lai) cho biết, nhiệm vụ bắn, ném bom đạn thật đặt ra yêu cầu rất cao đối với phi công, từ khâu chuẩn bị đến thời điểm thực hành công kích.

“Trước mỗi chuyến bay, chúng tôi nghiên cứu kỹ phương án, đặc điểm mục tiêu, điều kiện khí tượng và các tình huống có thể xảy ra. Khi vào công kích, phi công phải tập trung cao độ, thực hiện chính xác từng động tác, sử dụng vũ khí đúng thời cơ để tiêu diệt mục tiêu và bảo đảm an toàn tuyệt đối” - Đại úy Nguyễn Công Nhật chia sẻ.

Với Đại úy Ngô Thế Tùng - Phó Phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1 (Trung đoàn 925), khoảnh khắc hoàn thành bài bay, công kích chính xác mục tiêu mang lại nhiều cảm xúc sau quá trình huấn luyện, chuẩn bị công phu.

“Khi hoàn thành nhiệm vụ, biết kết quả công kích đạt yêu cầu, tôi rất vui và tự hào. Kết quả đó là sự ghi nhận cho quá trình huấn luyện nghiêm túc của bản thân, đồng thời có sự đóng góp, hiệp đồng của rất nhiều lực lượng phía sau mỗi chuyến bay” - Đại úy Ngô Thế Tùng chia sẻ.

Biên đội máy bay chiến đấu cơ động, thực hành bắn mục tiêu trong diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật. Ảnh: H.P

Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, cùng công tác chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, máy bay, vũ khí, khí tài đã góp phần giúp các phi công thực hành công kích chính xác, hoàn thành tốt các khoa mục và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kết quả đó không chỉ thể hiện bản lĩnh, trình độ của đội ngũ phi công mà còn cho thấy chất lượng huấn luyện và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị của các đơn vị ngày càng được nâng cao.

Làm chủ cánh bay, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân chủng PK-KQ, công tác tổ chức chỉ huy, điều hành bay được thực hiện chặt chẽ; các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, phi công lựa chọn đúng thời cơ, thực hành công kích mục tiêu đúng yêu cầu và bảo đảm an toàn.

Kết quả, 100% phi công tham gia thực hành bắn, ném bom đạn thật đạt khá, giỏi và xuất sắc.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng quà động viên các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: H.P

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao tinh thần, bản lĩnh và kết quả thực hành của đội ngũ phi công; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của diễn tập trong kiểm nghiệm thực chất chất lượng huấn luyện.

“Kết quả diễn tập cho thấy các đơn vị đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ; đội ngũ phi công có bản lĩnh, làm chủ vũ khí, trang bị và hoàn thành tốt các nội dung thực hành.

Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát nhiệm vụ, sát thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị” - Thượng tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh.

Thủ trưởng Quân chủng PK-KQ truyền thụ kinh nghiệm bay cho các phi công tham gia diễn tập. Ảnh: H.P

Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ - đánh giá, kết quả đạt được của cuộc diễn tập phản ánh sự tiến bộ về trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng cũng như năng lực làm chủ vũ khí, khí tài của đội ngũ phi công.

Qua từng bài bay, từng lần công kích, chất lượng huấn luyện của các đơn vị được kiểm nghiệm trực tiếp trong điều kiện sát thực tế chiến đấu.

Phi công ở Trung đoàn 925 (đóng ở Gia Lai) rút kinh nghiệm bay sau khi hoàn thành diễn tập. Ảnh: H.P

Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập - yêu cầu: Sau diễn tập, các đơn vị cần tiếp tục tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm kỹ từng nội dung, từ xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ huy, bảo đảm kỹ thuật đến thực hành của từng tổ bay.

Qua đó, tiếp tục hoàn thiện phương pháp và nâng cao chất lượng huấn luyện; góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc.