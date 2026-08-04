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Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác hậu cần tại Lữ đoàn Công binh 7

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 4-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần tại bếp ăn Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 7.

Tham gia đoàn kiểm tra có Đại tá Mai Văn Khánh - Trưởng phòng Quân nhu (Cục Hậu cần-Kỹ thuật) cùng lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 7.

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Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác hậu cần tại Lữ đoàn Công binh 7. Ảnh: N.T

Tại đây, Thiếu tướng Lê Văn Cương trực tiếp kiểm tra quy trình tiếp nhận, chế biến lương thực, thực phẩm; việc thực hiện tiêu chuẩn, định lượng khẩu phần ăn; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và duy trì nền nếp chính quy, vệ sinh tại khu vực nhà ăn, nhà bếp của Tiểu đoàn 1.

Qua kiểm tra, Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 biểu dương cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 7, Tiểu đoàn 1 và đội ngũ phục vụ đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hậu cần; bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn, định lượng ăn cho bộ đội. Bếp ăn Tiểu đoàn 1 đã có sự chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng tham gia Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp chính quy, an toàn, hiệu quả” cấp Quân đoàn.

Thiếu tướng Lê Văn Cương yêu cầu Lữ đoàn Công binh 7 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đơn vị cần chú trọng quản lý chặt chẽ nguồn thực phẩm, duy trì nghiêm quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn và vệ sinh nhà ăn, nhà bếp; qua đó bảo đảm sức khỏe, thể lực cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

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