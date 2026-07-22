Đoàn KT-QP 74 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Chia

(GLO)- Ngày 22-7, tại xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), Đoàn KT-QP 74 (Binh đoàn 15) phối hợp với Bệnh viện Quân y 15 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng chính sách, công nhân, người lao động, hộ nghèo và khánh thành, bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng" tại làng Kom.

Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 15 và Bệnh xá Đoàn KT-QP 74 đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 800 người là đối tượng chính sách, công nhân, người lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhân dân trên địa bàn.

Các y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Thanh Quý

Người dân được khám tổng quát, kiểm tra sức khỏe; tư vấn phòng - chống các bệnh thường gặp; hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và chăm sóc sức khỏe tại gia đình.

Đối với các trường hợp có biểu hiện bệnh lý, cán bộ quân y tư vấn phương pháp điều trị, theo dõi sức khỏe hoặc giới thiệu đến cơ sở y tế phù hợp để tiếp tục khám, điều trị.

Lãnh đạo Đoàn KT-QP 74 tặng quà cho các đối tượng chính sách. Ảnh: Thanh Quý

Dịp này, Đoàn KT-QP 74 đã trao tặng 55 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tổng kinh phí dành cho hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà là hơn 100 triệu đồng.

Cùng ngày, Đoàn KT-QP 74 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng" tại làng Kom. Công trình có chiều dài khoảng 1,5 km, gồm 54 trụ đèn chiếu sáng với tổng kinh phí đầu tư hơn 130 triệu đồng.

Đoàn KT-QP 74 khánh thành, bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng" tại làng Kom, xã Ia Chia. Ảnh: Thanh Quý

Sau thời gian thi công, công trình hoàn thành, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và đưa vào phục vụ đời sống của nhân dân. Hệ thống điện chiếu sáng sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.