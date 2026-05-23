Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 22-5, tại xã Ia Dơk, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Kết quả ban tổ chức thu được 183 đơn vị máu an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Thủy

Số máu tiếp nhận được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Được biết, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi năm, đơn vị tổ chức từ 1 đến 2 đợt hiến máu.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức hiến máu đột xuất khi được huy động trong các thời điểm hệ thống y tế khan hiếm máu cấp cứu và điều trị.