Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 hiến máu tình nguyện

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Chiều 22-5, tại xã Ia Dơk, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Kết quả ban tổ chức thu được 183 đơn vị máu an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Thủy

Số máu tiếp nhận được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Được biết, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi năm, đơn vị tổ chức từ 1 đến 2 đợt hiến máu.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức hiến máu đột xuất khi được huy động trong các thời điểm hệ thống y tế khan hiếm máu cấp cứu và điều trị.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

