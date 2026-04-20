Gia Lai tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai và đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn, nhất là trong kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào và các điều kiện bảo đảm an toàn trong quá trình chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Công tác lưu mẫu và sơ chế, phân chia thực phẩm được thực hiện nghiêm túc tại bếp ăn tập thể. Ảnh: Thảo Khuy

Theo đó, Sở Y tế chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở có nguy cơ cao; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị để kịp thời xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Công tác truyền thông, hướng dẫn chuyên môn cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của các tổ chức, cá nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, chế biến đến sử dụng; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường giáo dục kiến thức phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho học sinh, giáo viên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, giết mổ đến cung ứng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn đưa ra thị trường, đặc biệt là nguồn cung cho các bếp ăn tập thể.

Giáo viên chăm sóc trẻ trong giờ ăn. Ảnh: Thảo Khuy

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu thông thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ, đồng thời phối hợp kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể cần được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, kịp thời cảnh báo nguy cơ, phản ánh vi phạm và biểu dương các mô hình tốt.

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn; tổ chức rà soát, giám sát các bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn trường học; kiểm tra việc chấp hành quy định, kịp thời xử lý vi phạm và phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm.