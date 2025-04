Chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể

(GLO)- “Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), trong đó, chú trọng đảm bảo ATTP bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố” là chủ đề của Tháng hành động vì ATTP năm nay.

Triển khai từ ngày 15-4 đến 15-5, Gia Lai đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tăng cường thanh-kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm ATTP, đặc biệt là tại các bếp ăn tập thể.

Đẩy mạnh công tác truyền thông

Theo Sở Y tế, trong Tháng hành động vì ATTP năm nay, toàn tỉnh triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp từng đối tượng.

Cùng với đó, tổ chức hoạt động kiểm tra liên ngành; chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP; đăng thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng để phòng ngừa vi phạm và bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

Các nhân viên cấp dưỡng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hội Phú, TP. Pleiku) tuân thủ các quy định trong chế biến thực phẩm. Ảnh: N.N

Tháng hành động vì ATTP nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và người dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

Bên cạnh đó, kịp thời thông tin các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP. Mặt khác, tăng cường thanh-kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về ATTP.

Năm nay, công tác tuyên truyền cũng như thanh-kiểm tra tập trung tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố…, đặc biệt là tại các bếp ăn tập thể vì nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm thì số người bị ngộ độc sẽ rất nhiều và hậu quả cũng rất lớn.

Các học sinh trường Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) ăn bữa xế. Ảnh: Như Nguyện

Thời gian qua, các đơn vị có tổ chức bếp ăn tập thể đã chú trọng thực hiện các quy định pháp luật trong đảm bảo ATTP. Cô Trần Thị Thủy-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) thông tin: Năm học 2024-2025, nhà trường có 800 học sinh tại 20 nhóm lớp, 100% học sinh ăn bán trú.

Trường có nhân viên y tế nên thuận lợi trong tổ chức bếp ăn tập thể. Nhân viên y tế cùng đại diện nhà trường kiểm tra nguồn thực phẩm nhập vào hàng ngày, đảm bảo thực phẩm có nguồn gốc, ký cam kết với đơn vị cung ứng thực phẩm an toàn…

“Việc chế biến thức ăn theo đúng quy trình đề ra, tổ chức bếp ăn theo nguyên tắc một chiều; lưu mẫu thực phẩm hàng ngày theo quy định. Đối với các nhân viên trực tiếp chế biến thì cập nhật thường xuyên kiến thức ATTP, khám sức khỏe theo định kỳ và tuân thủ các quy định về trang phục.

Ngoài ra, Ban đại diện phụ huynh cũng triển khai các đợt giám sát, kiểm tra đột xuất ATTP tại bếp ăn. Nhờ đó, thời gian qua, nhà trường không để xảy ra các sự vụ về ATTP”-cô Thủy cho biết.

Chú trọng ATTP bếp ăn tập thể

Chị Trần Thị Thắm-Nhân viên cấp dưỡng của Trường Mầm non Hoa Hồng-chia sẻ: “Tôi luôn thực hiện nghiêm quá trình chế biến thức ăn theo quy trình đề ra, đảm bảo ATTP. Tôi tâm niệm mình nấu cho con mình ăn như thế nào thì nấu cho các cháu như thế. Các cháu ăn ngon, đủ chất, đảm bảo vệ sinh thì mới khỏe mạnh và phát triển”.

Tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai, công tác đảm bảo ATTP cũng luôn được chú trọng. Thầy Trần Anh Vũ-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Nhà trường tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ cho 150 học sinh. Thời gian qua, nhà trường chưa để xảy ra sự cố đáng tiếc nào về ATTP.

Thầy Trần Anh Vũ-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai-cho hay: Nhà trường luôn quan tâm và đặt vấn đề vệ sinh ATTP lên hàng đầu; thường xuyên tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa, chuyên đề.

Trong chế biến thực phẩm, nhà trường luôn lựa chọn các nhà cung ứng thực phẩm đáp ứng được các yêu cầu, tổ chức bếp ăn một chiều theo quy định; thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến, công tác vệ sinh cá nhân của cấp dưỡng, vệ sinh khu chế biến, khu nhà ăn; lưu mẫu thức ăn đảm bảo thời gian và quy định của ngành.

Nhân viên cấp dưỡng khử khuẩn dụng cụ đựng thức ăn cho học sinh bằng tủ sấy. Ảnh: M.T

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hội Phú, TP. Pleiku) có gần 400 học sinh ăn bán trú. Cô Lê Thị Thu Hiền-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Bếp ăn tập thể nhà trường được đưa vào sử dụng từ năm học 2023-2024 nên đảm bảo quy trình bếp ăn một chiều.

Người phụ trách và nhân viên chế biến nắm vững các kiến thức về ATTP, thực hành nghiêm các quy định trong chế biến thức ăn cho trẻ. Nhà trường thường xuyên giám sát, kiểm tra thực phẩm đầu vào và đảm bảo trẻ có các bữa ăn an toàn, chất lượng.

Đảm bảo ATTP là trách nhiệm của mỗi người dân, gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị, cá nhân nâng cao ý thức trong sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn thì vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm quy định về ATTP, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Chị Trương Thị Loan (tổ 10, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) kiến nghị: Là người tiêu dùng, tôi rất lo ngại khi các vụ thực phẩm bẩn, kém chất lượng, thực phẩm giả bị phanh phui trong thời gian gần đây. Những thực phẩm này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Tôi mong ngành chức năng tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra và chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm về ATTP, đảm bảo sức khỏe cho người dân.