Gia Lai tăng cường kiểm tra, quản lý bếp ăn tập thể trường học

(GLO)- Từ ngày 12 đến 20-9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất một số bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh. Đợt kiểm tra nhằm tăng cường quản lý, giám sát và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) trường học.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Việc chủ động quản lý, giám sát, kiểm tra các bếp ăn tập thể, nhất là bếp ăn tập thể trường học ngay từ đầu năm học là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo ATTP, ngăn ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra trong trường học. Qua kiểm tra, giám sát, đoàn kiểm tra còn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện tốt quy định pháp luật về lĩnh vực ATTP.

Về phần mình, xác định việc đảm bảo ATTP là vấn đề cấp thiết, trực tiếp liên quan đến sức khỏe học sinh nên các đơn vị trường học có tổ chức bếp ăn tập thể đều chủ động thực hiện các quy định về ATTP. Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị trường học đều thực hiện tốt các quy định về ATTP.

Bà Đặng Thị Hiền Trang-Trưởng nhóm lớp độc lập tư thục Cỏ Ba Lá (26 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Nhóm lớp có 85 cháu. Để các cháu có bữa ăn chất lượng, an toàn, chúng tôi không chỉ xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng mà còn chú trọng khâu chế biến đảm bảo ATTP, bếp ăn theo nguyên tắc một chiều. Các nhân viên đều được trang bị kiến thức ATTP. Nguồn thực phẩm nhập vào đều có nguồn gốc xuất xứ, hợp đồng mua nguyên liệu”.

Kiểm tra tại Trường Mầm non Hoa Phong Lan (154/6 Lê Lợi, TP. Pleiku), đoàn công tác ghi nhận việc thực hiện nghiêm các quy định về ATTP của đơn vị. Bà Đặng Thị Tính-Trưởng nhóm bếp Trường Mầm non Hoa Phong Lan-cho biết: “Khi nhập thực phẩm, nhân viên bếp kiểm tra và chỉ tiếp nhận nếu thực phẩm đảm bảo chất lượng, tươi ngon. Bếp ăn được tổ chức đúng theo quy định. Việc tuân thủ các quy định của bếp giúp các bé có bữa ăn an toàn, đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng. Chúng tôi chưa để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào”.

Năm học 2024-2025, Trường Mầm non Hoa Phong Lan có trên 500 học sinh với 13 nhóm lớp. “Xác định công tác đảm bảo ATTP có vị trí rất quan trọng nên nhà trường cử cán bộ chuyên trách theo dõi, giám sát thường xuyên. Không chỉ xây dựng thực đơn khoa học, dinh dưỡng, nhà trường còn đặc biệt chú trọng khâu chế biến thực phẩm. Ban thanh tra nhân dân do phụ huynh thành lập đều có thể kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể.

Với việc quản lý chặt chẽ, đồng bộ, từ khi đi vào hoạt động đến nay, bếp ăn tập thể của nhà trường chưa để xảy ra ngộ độc thực phẩm và không vi phạm về ATTP”-Hiệu trưởng Trần Thị Thoa nhấn mạnh.

Đảm bảo ATTP trường học

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh luôn nỗ lực đảm bảo ATTP bếp ăn tập thể. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường đã tổ chức tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh qua từng bữa ăn đủ chất và lượng, đảm bảo ATTP, giúp các em có sức khỏe để học tập tốt.

Thầy Võ Thành Nguyên-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh-thông tin: Trường có 400 học sinh và 100% học sinh ăn ở, sinh hoạt tại trường. Từ tháng 7-2024, mức học bổng chính sách của các em tăng lên mức 1.872.000 đồng/tháng. Để đảm bảo nuôi dưỡng học sinh, nhà trường thỏa thuận với gia đình về chế độ nuôi các em trích từ học bổng chính sách và hiện là 50.000 đồng/3 bữa/ngày.

“Nhà trường cố gắng bảo đảm cho các em có bữa ăn đủ chất và lượng. Nhà trường đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo ATTP bếp ăn tập thể theo quy định; thực hiện kiểm thực 3 bước, bếp ăn một chiều và tất cả nhân viên phục vụ bếp ăn đều được khám sức khỏe định kỳ, có kiến thức ATTP và chấp hành nghiêm các quy định trong chế biến thực phẩm.

Sắp tới, nhà trường được đầu tư kinh phí xây dựng mới khu nhà ăn cho các em học sinh, tạo điều kiện thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo ATTP”-thầy Nguyên cho hay.

Đánh giá về đợt kiểm tra vừa qua, ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh-nhận xét: Các đơn vị trường học đã thực hiện khá tốt các quy định trong đảm bảo ATTP bếp ăn tập thể trường học; đảm bảo đầy đủ thủ tục, giấy tờ pháp lý theo quy định; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng các điều kiện.

Bên cạnh đó, các đơn vị trường học đều có ý thức và chủ động thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP. Chi cục tiếp tục kiểm tra, giám sát; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để các đơn vị trường học nói riêng, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nói chung nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định trong lĩnh vực ATTP.