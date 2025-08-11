Danh mục
UBND tỉnh Gia Lai gặp mặt tuyên dương, thưởng 100 triệu đồng cho em Lê Kiến Thành

TRƯƠNG TRANG
(GLO)- Sáng 11-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương em Lê Kiến Thành (lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). Nam sinh này vừa đem về chiếc huy chương vàng danh giá tại Olympic Tin học quốc tế năm 2025.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lâm Hải Giang-Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo nhà trường, giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

anh-3-dong-chi-lam-hai-giang-pho-chu-tich-ubnd-tinh-phat-bieu-tai-buoi-gap-mat-tuyen-duong-anh-truong-trang.jpg
Đồng chí Lâm Hải Giang-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt, tuyên dương.
﻿Ảnh Trương Trang

Olympic Tin học Quốc tế (IOI) năm 2025 diễn ra từ ngày 27-7 đến ngày 3-8 tại Bolivia. Đây là kỳ thi lập trình thuật toán uy tín bậc nhất thế giới với sự tham gia của hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trải qua 2 ngày thi chính thức với những yêu cầu thuật toán rất cao và kỹ năng lập trình xuất sắc, em Lê Kiến Thành đã xuất sắc giành huy chương vàng, khẳng định vị thế, trí tuệ của mình về môn Tin học trên đấu trường thế giới.

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của riêng cá nhân em Lê Kiến Thành mà còn là cột mốc lịch sử quan trọng của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cũng như ghi thêm dấu ấn rực rỡ cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khi lần đầu tiên có học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã biểu dương thành tích của em Lê Kiến Thành, mong em tiếp tục giữ vững tinh thần ấy để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục-đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, phát hiện và phát triển tài năng trẻ.

Đồng chí Lâm Hải Giang cũng mong muốn tinh thần học tập, khát vọng cống hiến của em Lê Kiến Thành sẽ được lan tỏa đến với học sinh trong tỉnh, để từ đó thắp sáng thêm nhiều “ngọn lửa vàng” cho quê hương.

anh-4-dong-chi-lam-hai-giang-pho-chu-tich-ubnd-tinh-thu-2-tu-phai-qua-trao-phan-thuong-cho-em-le-kien-thanh-ao-do.jpg
Đồng chí Lâm Hải Giang-Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) trao hoa và phần thưởng cho em Lê Kiến Thành. Ảnh: Trương Trang

Tại buổi tuyên dương, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã tặng phần thưởng trị giá 100 triệu đồng cho em Lê Kiến Thành.

Em Lê Kiến Thành cũng được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn, cùng nhiều phần quà từ nhà trường và các đơn vị khác.

anh-2-em-le-kien-thanh-phat-bieu-cam-on-tai-buoi-gap-mat-tuyen-duong-anh-truong-trang.png
Em Lê Kiến Thành phát biểu cảm ơn tại buổi gặp mặt tuyên dương. Ảnh: Trương Trang

Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, nhà trường, gia đình và bạn bè, em Lê Kiến Thành đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường, quý thầy cô, bố mẹ đã tạo điều kiện để em được học tập, rèn luyện, có cơ hội phát triển và vươn xa.

Chặng đường đến với huy chương vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025 không chỉ là những giờ luyện tập miệt mài mà còn là bài học về sự kiên trì và sự tập trung cao độ. Em gửi lời cảm ơn mọi người đã luôn ở bên để động viên, cổ vũ tinh thần, giúp em vượt qua áp lực và đến với thành công. Nam sinh cũng hy vọng tấm huy chương này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác dám ước mơ và dấn thân vì đam mê.

