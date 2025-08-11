(GLO)- Ngày 11-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc. Theo đó, học sinh các lớp 1, 9 và 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng.

Cụ thể, lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5-9-2025. Thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng; riêng đối với lớp 1, lớp 9 và lớp 12, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Học kỳ I kết thúc trước ngày 18-1-2026, kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước 30-6-2026, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước 31-7-2026.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương phải bảo đảm 35 tuần thực học và sắp xếp kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Ảnh: T.D

Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến tổ chức ngày vào ngày 11 và 12-6-2026, sớm hơn so với các năm trước. Các kỳ thi cấp quốc gia khác thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương phải bảo đảm 35 tuần thực học (18 tuần học kỳ I, 17 tuần học kỳ II); đồng thời, sắp xếp kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Các ngày nghỉ lễ, Tết thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép của giáo viên bố trí vào kỳ nghỉ hè hoặc xen kẽ trong năm học phù hợp thực tế địa phương.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được quyền quyết định kế hoạch năm học tại địa phương nhưng thời gian tựu trường sớm hoặc kéo dài năm học không quá 2 tuần so với khung chung (trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ GD-ĐT). Giám đốc Sở GD-ĐT được phép cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên.

Sở GD-ĐT phải báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng trước ngày 10-9-2025, báo cáo tổng kết và kết quả thi đua trước ngày 25-6-2026.