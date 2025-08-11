Gia Lai phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2025-2026

(GLO)- Nhằm thực hiện mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học 2025-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị trường học và các địa phương tăng cường thực hiện BHYT trong học sinh, sinh viên.

Theo đó, tại Công văn số 1688/UBND-KGVX ngày 9-8-2025, UBND tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thống kê số lượng học sinh, sinh viên của từng trường để triển khai tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT, nhằm thực hiện mục tiêu: “Năm học 2025-2026 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT”.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành cùng các đơn vị liên quan chủ động, kịp thời phối hợp để báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2025-2026 trên địa bàn; phối hợp với các trường học triển khai và hướng dẫn, cài đặt sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số cho học sinh, sinh viên để thuận tiện trong công tác tra cứu, khám, chữa bệnh BHYT.

﻿Gia Lai phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2025-2026. Ảnh: T.D

UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên. Đồng thời, Sở phối hợp với UBND các xã, phường và các trường học trực thuộc kịp thời rà soát, thống kê, tổng hợp tình hình tham gia BHYT, đặc biệt lưu ý trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình nhưng chưa tham gia BHYT để kịp thời tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiện toàn hệ thống y tế trường học, triển khai thực hiện công tác y tế trong trường học thuộc phạm vi quản lý…

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm đầy đủ quyền lợi, chế độ BHYT theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; biểu dương các trường học thực hiện tốt công tác BHYT; quan tâm huy động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số.