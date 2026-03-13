Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai có 24 học sinh dự Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc

XUÂN TRANG
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa công bố danh sách 24 vận động viên tiêu biểu tham gia tập huấn chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo danh sách, mỗi khối lớp 10, 11, 12 gồm có 6 vận động viên (VĐV) chính thức (4 nam, 2 nữ) và 2 VĐV dự bị.

hoc-sinh-du-hoi-thao-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-hoc-sinh-thpt-toan-quoc.jpg
Em Hoàng Trần Khánh Duy (Trường THPT Pleiku) sẽ góp mặt tại Hội thao Giáo dục QP-AN học sinh THPT toàn quốc 2026. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, trong 2 ngày 7 và 8-3, Sở GD&ĐT tỉnh đã tổ chức khảo sát, tuyển chọn VĐV với sự tham gia của 92 học sinh (50 nam, 42 nữ) đến từ 14 trường phổ thông. Nội dung tuyển chọn bám sát chương trình Giáo dục QP-AN và yêu cầu của hội thao cấp quốc gia.

Phần thi lý thuyết đánh giá hiểu biết chung về QP-AN dưới hình thức trắc nghiệm. Ở phần thi thực hành, học sinh khối 10 tham gia phần thi đội ngũ từng người không có súng và kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương; khối 11 thực hiện nội dung ném lựu đạn xa trúng đích, tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày; khối 12 thi bắn súng tiểu liên AK, vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu và chạy vũ trang 800 m mang súng tiểu liên AK.

Trong thời gian tới, các VĐV sẽ tiếp tục luyện tập, đánh giá và phân loại nhằm lựa chọn đội hình thi đấu đạt chất lượng cao nhất.

Xem danh sách VĐV tham gia tập huấn chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục QP-AN học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026 tại đây.

Tỉnh đoàn khởi động Chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Chuyển động trẻ

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Cô Nguyễn Thị Thanh Sen (bìa phải) triển khai cuộc thi trang trí nón lá, giúp học sinh thể hiện sự sáng tạo. Ảnh: P.L

Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

Chuyển động trẻ

(GLO)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Tỉnh Gia Lai có cô  giáo Nguyễn Thị Thanh Sen - Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện) vinh dự được nhận giải thưởng này. 

Tết của những người trẻ không nghỉ

Tết của những người trẻ không nghỉ

Chuyển động Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình sum vầy, không ít bạn trẻ ở Gia Lai lại chọn ở lại làm thêm xuyên Tết. Với họ, những ca làm giữa ngày xuân không chỉ để tăng thu nhập mà còn là hành trình va chạm thực tế, học cách trưởng thành.

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai

Chuyển động trẻ

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Gia Lai trên các lĩnh vực công tác Đoàn, khởi nghiệp và thể thao thành tích cao. Điểm chung ở họ không chỉ là danh hiệu mà còn là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu và khát vọng cống hiến.

Từ ao sen quê nhà…

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

Khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

null