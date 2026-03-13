Gia Lai có 24 học sinh dự Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa công bố danh sách 24 vận động viên tiêu biểu tham gia tập huấn chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo danh sách, mỗi khối lớp 10, 11, 12 gồm có 6 vận động viên (VĐV) chính thức (4 nam, 2 nữ) và 2 VĐV dự bị.

Em Hoàng Trần Khánh Duy (Trường THPT Pleiku) sẽ góp mặt tại Hội thao Giáo dục QP-AN học sinh THPT toàn quốc 2026. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, trong 2 ngày 7 và 8-3, Sở GD&ĐT tỉnh đã tổ chức khảo sát, tuyển chọn VĐV với sự tham gia của 92 học sinh (50 nam, 42 nữ) đến từ 14 trường phổ thông. Nội dung tuyển chọn bám sát chương trình Giáo dục QP-AN và yêu cầu của hội thao cấp quốc gia.

Phần thi lý thuyết đánh giá hiểu biết chung về QP-AN dưới hình thức trắc nghiệm. Ở phần thi thực hành, học sinh khối 10 tham gia phần thi đội ngũ từng người không có súng và kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương; khối 11 thực hiện nội dung ném lựu đạn xa trúng đích, tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày; khối 12 thi bắn súng tiểu liên AK, vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu và chạy vũ trang 800 m mang súng tiểu liên AK.

Trong thời gian tới, các VĐV sẽ tiếp tục luyện tập, đánh giá và phân loại nhằm lựa chọn đội hình thi đấu đạt chất lượng cao nhất.