Trường THPT Pleiku lập “kỷ lục” về thí sinh dự thi tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

(GLO)- Sáng 30-10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025. Trường THPT Pleiku (tỉnh Gia Lai) vinh dự được trao giải “Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất”.

Cô Nguyễn Thị Đông Hải (bìa trái)-Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Pleiku, thay mặt nhà trường nhận giải thưởng. Ảnh: Hoa Nguyễn/CAND

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm nay thu hút gần 1,2 triệu thí sinh từ các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Cuộc thi nhằm lan tỏa thói quen đọc sách trong học sinh, sinh viên. Trong đó, Trường THPT Pleiku có 2.133 học sinh tham dự, trở thành đơn vị có số lượng thí sinh đông nhất trong các trường THPT trên cả nước.

Được biết, giải thưởng “Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất” càng thêm ý nghĩa khi Trường THPT Pleiku đang hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1975-2025). Trường cũng là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai (sau sáp nhập) được vinh danh ở cuộc thi năm nay.

Với bề dày thành tích cùng nỗ lực bền bỉ trong việc phát triển văn hóa đọc, Trường THPT Pleiku tiếp tục khẳng định là một trong những “điểm sáng” của giáo dục tỉnh nhà, góp phần lan tỏa tình yêu sách đến thế hệ trẻ trên toàn quốc.