Bền bỉ với hành trình đọc sách

LAM NGUYÊN
(GLO)- Các cuộc thi khuyến đọc trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tổng kết và trao giải. Câu chuyện của các cá nhân, tập thể tham gia cuộc thi đã một lần nữa khẳng định, đọc là một hành trình dài cần tính kiên trì, bền bỉ để từ đó lặng lẽ tích lũy tri thức và trưởng thành.

Em Bùi Thị Châu Anh (lớp 9A5, Trường THCS Hùng Vương, xã Ia Grai) là một trong số ít thí sinh giàu thành tích nhất của cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” cấp tỉnh. Các năm lớp 5, 7, 8 em đều đạt giải nhất của cuộc thi và năm nay cũng vậy.

f632bf247658fd06a449.jpg
Em Bùi Thị Châu Anh lần thứ 4 đạt giải nhất cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” cấp tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Trong bài dự thi, Châu Anh chọn viết tiếp cái kết của câu chuyện Mũi đỏ và răng nhỏ (tác giả Nguyễn Trần Thiên Lộc) - cuốn sách thiếu nhi kể về cuộc sống sinh động của các con vật ở xóm Cỏ Bụi, vùng Bìa Rừng. Thông điệp mà em muốn lan tỏa là hãy trân trọng tuổi thơ, gần gũi với thiên nhiên, yêu sách và lan tỏa văn hóa đọc.

Nói về bí quyết giành giải cao tại cuộc thi, “đại sứ” này cho hay: “Năm nào em cũng tham gia bằng tất cả tâm huyết. Mỗi năm em lại được đọc thêm nhiều cuốn sách mới, rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm để dự thi… Em rất vui vì Ban Giám khảo thấy được nỗ lực của mình và ghi nhận”.

Luôn xem sách là bạn, Châu Anh đọc đa dạng các thể loại, từ sách truyện thiếu nhi đến sách văn học, tâm lý học, chính luận… Đọc say mê, bất kể lúc nào rảnh rỗi. Vì vậy, cách trò chuyện của Châu Anh luôn mang lại cảm giác thú vị vì sự già dặn trong suy nghĩ pha chút hóm hỉnh, cá tính. Cô học trò giỏi Văn chia sẻ: “Sách không phải là nguồn tri thức duy nhất, nhưng em thích cảm giác chậm rãi lật từng trang”.

Là đơn vị liên tiếp nằm trong tốp đầu các tập thể được tôn vinh tại cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” những năm gần đây, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Đức Cơ cũng là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Trò chuyện với P.V, chị Đỗ Thị Thanh Tuyền, viên chức Trung tâm cho biết chị rất tự hào khi đại diện đơn vị nhận giải nhất tập thể năm 2025.

e28525af10d39b8dc2c2.jpg
Chị Đỗ Thị Thanh Tuyền đại diện Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Đức Cơ nhận giải nhất cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025. Ảnh: Lam Nguyên

Với hình thức bài dự thi là video tuyên truyền giới thiệu sách, cuộc thi hướng tới mục tiêu đa dạng hóa thành phần và hình thức đọc sách, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số phục vụ người dân. Theo chị Tuyền, năm nay Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Đức Cơ có đầy đủ các thành phần tham gia theo quy định, từ học sinh Tiểu học, THCS, THPT đến hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, mang về 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

“Kinh nghiệm nhiều năm đạt giải toàn đoàn đều đến từ nỗ lực phối hợp giữa Trung tâm với Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục - Đào tạo và các hội, đoàn thể, các trường học để khuyến đọc trong cộng đồng, tuyên truyền về cuộc thi, chọn ra những bài dự thi có chất lượng tốt nhất gửi tham gia cuộc thi cấp tỉnh”-chị Tuyền cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện Pleiku, Trưởng ban Giám khảo các cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến”, đánh giá: Năm 2025 là một năm sôi nổi, tràn đầy tinh thần sáng tạo, lan tỏa văn hóa đọc và kết nối tri thức, nhất là trong thế hệ trẻ. Trong bối cảnh cùng cả nước thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, một bước chuyển quan trọng để tổ chức và quản lý xã hội, phong trào đọc sách càng thể hiện rõ vai trò là nguồn lực tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận và gắn kết cộng đồng.

“Đặc biệt, 2 cuộc thi càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 của dân tộc, trở thành ngày hội nơi tình yêu Tổ quốc và tình yêu với sách được thể hiện bằng ngôn từ, hình ảnh, khát vọng và hành động cụ thể” - Giám đốc Thư viện Pleiku nhận định.

d3b46d32454ece10975f.jpg
Các thí sinh đạt giải chuyên đề của cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2025. Ảnh: Lam Nguyên

Về cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”, bà Thủy cho rằng hầu hết các bài dự thi năm nay đều thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo và tư duy sâu sắc của các học sinh. Ngoài trình bày sạch đẹp, chỉn chu, nhiều bài có ý tưởng độc đáo và thể hiện khả năng vận dụng kiến thức từ sách vào thực tiễn cuộc sống. Các thí sinh không chỉ chia sẻ cảm nhận về sách mà còn đề xuất nhiều sáng kiến, kế hoạch phát triển văn hóa đọc thiết thực, khả thi.

Trong khi đó, cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” mở rộng đối tượng tham gia, không chỉ dành cho học sinh mà còn dành cho nông dân, phụ nữ, thanh niên toàn tỉnh. Các video dự thi năm nay được Ban Giám khảo đánh giá cao bởi thể hiện rõ sự đầu tư nghiêm túc từ nội dung đến hình thức. Nhiều video sử dụng kỹ thuật quay, dựng tốt, lời dẫn cuốn hút, cảm xúc chân thành và liên hệ thực tế rõ nét.

“Qua đây, chúng tôi muốn nhắn gửi đến các học sinh và tất cả thí sinh rằng: Dù có đạt giải hay không, các thí sinh đều xứng đáng là những “đại sứ” thực sự của văn hóa đọc, là những người đang góp phần làm cho xã hội trở nên nhân văn hơn, tốt đẹp hơn bằng những trang sách” - Trưởng ban Giám khảo các cuộc thi nhắn nhủ.

null