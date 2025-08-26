Gia Lai: Trao giải cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025

(GLO)- Chiều 26-8, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025.

Phát biểu tổng kết, bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức các cuộc thi, thông tin: Năm 2025, cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” đã nhận được 22.320 bài dự thi từ hơn 170 trường tiểu học, THCS, THPT, tăng 9 trường và gần 1.200 học sinh so với năm trước.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Trong khi đó, Ban tổ chức cũng nhận được 163 video vào vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến”, với sự tham gia của đa dạng các thành phần như: nông dân, phụ nữ, thanh niên, học sinh đến từ 77 xã, phường khu vực Tây Gia Lai.

“Từ kết quả trên, chúng ta có thể khẳng định rằng cả 2 cuộc thi đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong toàn xã hội.

Chúng tôi tin tưởng rằng, từ thành công của 2 cuộc thi này, phong trào đọc sách và xây dựng văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và sâu rộng hơn nữa, góp phần xây dựng một cộng đồng học tập suốt đời, xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện về tri thức, nhân cách và tâm hồn” - bà Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao giải cho đại diện 5 tập thể đạt giải cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi lễ, với cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”, Ban tổ chức đã trao 5 giải tập thể, trong đó 3 đơn vị có nhiều thí sinh tham gia nhất gồm các trường: THPT Pleiku, THCS Phạm Hồng Thái, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku); 2 đơn vị có nhiều thí sinh đạt giải nhất gồm: Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Đak Đoa) và Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Pleiku).

Ban tổ chức cũng trao 53 giải cá nhân gồm: 6 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba, 26 giải khuyến khích và 9 giải chuyên đề. Ở cấp tiểu học, 2 giải nhất thuộc về các em: Phan Trần Uyên Nhi (Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Grai), Trần Kim Ngân (Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Ia Grai).

Em Phan Trần Uyên Nhi (Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Grai) được trao giải nhất tại buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

2 giải nhất cấp THCS thuộc về các em: Bùi Thị Châu Anh (Trường THCS Hùng Vương, xã Ia Grai); Nguyễn Hoàng Kiên (Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Đak Đoa). Ở cấp THPT, 2 thí sinh đạt giải nhất gồm: Hoàng Lê Vi Na (Trường THPT Nguyễn Huệ, xã Đak Đoa), Lê Bảo Trân (Trường THPT chuyên Hùng Vương).

Với cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến”, có 5 tập thể được tôn vinh gồm Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các xã, phường: Đức Cơ (giải nhất), Ayun Pa (giải nhì), Ia Pa (giải ba), Ia Grai và Đak Đoa (đồng giải khuyến khích).

Các thí sinh/nhóm thí sinh đạt giải nhất cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến”. Ảnh: Lam Nguyên

Có 39 cá nhân được trao giải, trong đó có 6 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 17 giải khuyến khích. Các thí sinh/nhóm thí sinh đạt giải nhất gồm: Nahria Rose An Nhiên (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Pờ Tó); Nguyễn Kim Ánh Bích (Trường THCS Hùng Vương, xã Ia Grai); nhóm thí sinh Lê Huyền Trang, Hoàng Nguyễn Anh Thư, Hoàng Gia Bảo (Trường THPT Lương Thế Vinh, xã Kbang); nhóm thí sinh Hồ Nguyễn Khánh Ly, Nguyễn Thị Ngọc Phượng (Trường THPT Lê Hoàn, xã Đức Cơ); Trần Thị Duệ (Chi hội phụ nữ tổ dân phố 1, xã Đức Cơ).