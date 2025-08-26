Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Gia Lai: Trao giải cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 26-8, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025.

Phát biểu tổng kết, bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức các cuộc thi, thông tin: Năm 2025, cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” đã nhận được 22.320 bài dự thi từ hơn 170 trường tiểu học, THCS, THPT, tăng 9 trường và gần 1.200 học sinh so với năm trước.

ecce252f819609c85087.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Trong khi đó, Ban tổ chức cũng nhận được 163 video vào vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến”, với sự tham gia của đa dạng các thành phần như: nông dân, phụ nữ, thanh niên, học sinh đến từ 77 xã, phường khu vực Tây Gia Lai.

“Từ kết quả trên, chúng ta có thể khẳng định rằng cả 2 cuộc thi đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong toàn xã hội.

Chúng tôi tin tưởng rằng, từ thành công của 2 cuộc thi này, phong trào đọc sách và xây dựng văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và sâu rộng hơn nữa, góp phần xây dựng một cộng đồng học tập suốt đời, xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện về tri thức, nhân cách và tâm hồn” - bà Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh.

76c8be85573cdf62862d.jpg
Ban tổ chức trao giải cho đại diện 5 tập thể đạt giải cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi lễ, với cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”, Ban tổ chức đã trao 5 giải tập thể, trong đó 3 đơn vị có nhiều thí sinh tham gia nhất gồm các trường: THPT Pleiku, THCS Phạm Hồng Thái, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku); 2 đơn vị có nhiều thí sinh đạt giải nhất gồm: Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Đak Đoa) và Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Pleiku).

Ban tổ chức cũng trao 53 giải cá nhân gồm: 6 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba, 26 giải khuyến khích và 9 giải chuyên đề. Ở cấp tiểu học, 2 giải nhất thuộc về các em: Phan Trần Uyên Nhi (Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Grai), Trần Kim Ngân (Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Ia Grai).

3a36989e0c278479dd36.jpg
Em Phan Trần Uyên Nhi (Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Grai) được trao giải nhất tại buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

2 giải nhất cấp THCS thuộc về các em: Bùi Thị Châu Anh (Trường THCS Hùng Vương, xã Ia Grai); Nguyễn Hoàng Kiên (Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Đak Đoa). Ở cấp THPT, 2 thí sinh đạt giải nhất gồm: Hoàng Lê Vi Na (Trường THPT Nguyễn Huệ, xã Đak Đoa), Lê Bảo Trân (Trường THPT chuyên Hùng Vương).

Với cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến”, có 5 tập thể được tôn vinh gồm Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các xã, phường: Đức Cơ (giải nhất), Ayun Pa (giải nhì), Ia Pa (giải ba), Ia Grai và Đak Đoa (đồng giải khuyến khích).

c82ed63a7a83f2ddab92.jpg
Các thí sinh/nhóm thí sinh đạt giải nhất cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến”. Ảnh: Lam Nguyên

Có 39 cá nhân được trao giải, trong đó có 6 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 17 giải khuyến khích. Các thí sinh/nhóm thí sinh đạt giải nhất gồm: Nahria Rose An Nhiên (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Pờ Tó); Nguyễn Kim Ánh Bích (Trường THCS Hùng Vương, xã Ia Grai); nhóm thí sinh Lê Huyền Trang, Hoàng Nguyễn Anh Thư, Hoàng Gia Bảo (Trường THPT Lương Thế Vinh, xã Kbang); nhóm thí sinh Hồ Nguyễn Khánh Ly, Nguyễn Thị Ngọc Phượng (Trường THPT Lê Hoàn, xã Đức Cơ); Trần Thị Duệ (Chi hội phụ nữ tổ dân phố 1, xã Đức Cơ).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồng đội

Đồng đội

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cả nhà không yên tâm khi bố quyết định theo đoàn Cựu chiến binh về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Bố vừa trải qua một đợt điều trị dài vì thoái hóa khớp, đầu gối đau nhức, đi lại rất khó khăn.

Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

Văn hóa

(GLO)- Mới đây, bộ ảnh “Cổ tích thời hiện đại” (The fairy tale of modern) của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Đào Tiến Đạt đoạt Giải Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế Nexus International Photography Awards 2025 (NIPA). Bộ ảnh là câu chuyện về nghị lực sống và tình bạn trong cuộc đời nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Lớp dạy cổ tranh tại Quy Nhơn của chị Hòa Diễm thu hút nữ sinh, nhân viên văn phòng, người làm công việc tự do theo học. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gieo tiếng đàn cổ tranh trên đất Võ

Văn hóa

(GLO)- Từ mảnh đất Cà Mau xa xôi, chị Nguyễn Thị Hòa Diễm mang theo niềm đam mê đàn cổ tranh - một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc - về đất Võ. Tại đây, chị đã mở lớp dạy cổ tranh ở An Nhơn, Quy Nhơn, tạo nên không gian âm nhạc phương Đông đầy thanh tao giữa lòng miền đất Võ hào sảng.

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

null