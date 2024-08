Tôn vinh văn hóa đọc và văn hóa gia đình

Được duy trì tổ chức nhiều năm qua, các cuộc thi đã góp phần tôn vinh văn hóa đọc và nâng cao kiến thức pháp luật về gia đình.

“Sách mở ra những chân trời mới”

Phát động từ tháng 3 đến tháng 6-2024, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” đã nhận được sự hưởng ứng của 161 trường học thuộc 3 bậc học (tăng 25 trường so với năm 2023) với 21.129 bài thi (tăng 608 bài).

Theo đánh giá của Ban tổ chức, phần lớn các bài dự thi có sự đầu tư về hình thức, nghiêm túc nghiên cứu, chia sẻ những nội dung sách hay cũng như các biện pháp, sáng kiến khuyến đọc mang ý nghĩa thiết thực, dễ thực hiện, phù hợp với từng lứa tuổi.

Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” phát động từ tháng 4 đến tháng 6-2024 cũng nhận được 115 video clip của các thí sinh đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố tham gia dự thi vòng chung kết cấp tỉnh, trong số này có cả thành viên của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số. Các bài dự thi có sự đầu tư kỹ lưỡng nên âm thanh rõ ràng, hình ảnh sắc nét, cảnh quay phong phú và sinh động hơn, phù hợp với nội dung từng tác phẩm dự thi, mang lại hiệu ứng lan tỏa rộng rãi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hạnh-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức các cuộc thi-nhận định: “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” là các cuộc thi khuyến đọc, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Từ đó, hình thành nhân cách, kỹ năng sống, xây dựng gia đình hiếu học, hạnh phúc và khát vọng cống hiến cho các em học sinh, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị của văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam.

Tại buổi lễ, với cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”, có 5 tập thể và 53 cá nhân xuất sắc được tôn vinh. Cùng với 44 giải cá nhân (6 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba và 26 giải khuyến khích), Ban tổ chức còn chọn trao 9 giải chuyên đề ở các nội dung: bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất; truyện ngắn khuyến đọc hay nhất; kế hoạch/sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất.

Em Hồ Lê Phương Linh (Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) là 1 trong 6 học sinh được trao giải nhất của cuộc thi. Em chia sẻ: “Ngay từ khi còn nhỏ, em đã thích đọc sách. Với em, sách là người bạn đáng tin cậy, mở ra những chân trời mới. Em tin chắc rằng không chỉ riêng em mà tất cả các bạn học sinh tham gia cuộc thi này cũng nghĩ vậy. Sách còn giúp chúng em mở rộng kiến thức, khám phá những điều mới mẻ và làm giàu cho tâm hồn. Khi biết mình đạt giải, em rất bất ngờ và vui sướng. Đây là động lực để em tiếp tục lan tỏa tình yêu với sách đến mọi người”.

Với cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến”, Ban tổ chức đã trao giải cho 5 tập thể xuất sắc, trong đó giải nhất thuộc về Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Sê. Dịp này, 39 giải cá nhân cũng được trao tặng gồm 6 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 17 giải khuyến khích.

Chia sẻ niềm vui khi đạt giải ba, chị Ksor H’Mrơn-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Tul (huyện Ia Pa) cho hay: Chị chọn giới thiệu cuốn sách “Thay tư duy, xoay cục diện: Tinh tâm chỉnh trí”. Với chị, đây là cuốn sách rất thú vị, nói về sự cân bằng trong đời sống, làm cho ta biết yêu thương bản thân nhiều hơn, làm được nhiều điều có ích hơn. “Tôi thường tuyên truyền về vai trò của sách trong đời sống. Nhất là trong thời buổi công nghệ số, các bạn có thể dễ dàng tìm đọc những cuốn sách hay thay vì chỉ chú tâm “sống ảo” trên mạng xã hội”-chị H’Mrơn nói.

Những “viên gạch” xây nên gia đình

Cùng với văn hóa đọc, văn hóa gia đình cũng được tôn vinh tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”, Ban tổ chức đã nhận được 370 bài viết và 51 tác phẩm tranh dự thi của các cá nhân.

Các bài viết dự thi được nhận định có sự đầu tư nghiêm túc cả về nội dung và hình thức, thể hiện trách nhiệm của người dự thi về các vấn đề liên quan đến gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình. Các tranh dự thi đảm bảo yêu cầu về nội dung, chủ đề, chất liệu, kích thước, khẳng định tâm huyết của các tác giả.

Chia sẻ ý tưởng về bức tranh đạt giải nhất mang tên “Mảnh ghép hạnh phúc”, chị Tống Thị Thu Hương-Giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Chu Văn An (huyện Phú Thiện) cho hay: Đây là tranh thể loại xé dán, được chị thực hiện tỉ mỉ từ những mẩu giấy vụn.

Chị quan niệm, để làm nên một gia đình hạnh phúc, mỗi thành viên đều phải chung tay xây dựng từ những “viên gạch” vững chắc. Trong tổng thể đó, có 4 mảnh ghép mô phỏng hành trình hoàn hảo của một gia đình từ khi bắt đầu hình thành cho đến khi nuôi dạy con cái trưởng thành, làm nên sự thịnh vượng chung của đất nước đúng như chủ đề của cuộc thi.

Trong khi đó, 21 giấy khen cũng được tặng thưởng cho các tác giả tham gia cuộc thi ở thể loại viết, trong đó giải nhất thuộc về tác giả Nay Ly Hương (Phòng PX03, Công an tỉnh). Chị Hương cho biết, nhân vật chính trong bài viết của chị là Đại úy Đinh Văn Sang-Trưởng Công an xã Đăk Tơ Pang (huyện Kông Chro), người có những cách làm hay tại cơ sở để tuyên truyền đến người dân những kiến thức pháp luật về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Từ bài dự thi này, tác giả đã khẳng định trách nhiệm của lực lượng Công an cùng với các ngành, các hội, đoàn thể trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình, xây dựng tổ ấm.