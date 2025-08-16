Hơn 40 học viên biểu diễn hòa tấu violin và đàn tranh chào mừng Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 16-8, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), hơn 40 học viên violin của Trung tâm Âm nhạc Diamond Pleiku và Quynh Music House đã tham gia ghi hình MV hòa tấu bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” hướng tới chào mừng Quốc khánh 2-9.

Các học viên từ 5 đến 17 tuổi biểu diễn trực tiếp trong không gian quảng trường, kết hợp âm thanh của violin và đàn tranh. Trong không gian rộng mở của quảng trường, các em chia thành 2 nhóm phối hợp tạo nên sự hòa quyện giữa âm nhạc phương Tây và truyền thống Việt Nam.

Buổi ghi hình MV hòa tấu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Chu Hằng

Hoạt động nghệ thuật cộng đồng này không chỉ tạo sân chơi giúp học viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn trước công chúng, mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước thông qua âm nhạc.

MV dự kiến sẽ phát hành trực tuyến trên YouTube trước ngày 2-9.