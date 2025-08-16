Danh mục
Hơn 40 học viên biểu diễn hòa tấu violin và đàn tranh chào mừng Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 16-8, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), hơn 40 học viên violin của Trung tâm Âm nhạc Diamond Pleiku và Quynh Music House đã tham gia ghi hình MV hòa tấu bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” hướng tới chào mừng Quốc khánh 2-9.

Các học viên từ 5 đến 17 tuổi biểu diễn trực tiếp trong không gian quảng trường, kết hợp âm thanh của violin và đàn tranh. Trong không gian rộng mở của quảng trường, các em chia thành 2 nhóm phối hợp tạo nên sự hòa quyện giữa âm nhạc phương Tây và truyền thống Việt Nam.

lll.jpg
Buổi ghi hình MV hòa tấu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Chu Hằng

Hoạt động nghệ thuật cộng đồng này không chỉ tạo sân chơi giúp học viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn trước công chúng, mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước thông qua âm nhạc.

MV dự kiến sẽ phát hành trực tuyến trên YouTube trước ngày 2-9.

Lớp dạy cổ tranh tại Quy Nhơn của chị Hòa Diễm thu hút nữ sinh, nhân viên văn phòng, người làm công việc tự do theo học. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gieo tiếng đàn cổ tranh trên đất Võ

Văn hóa

(GLO)- Từ mảnh đất Cà Mau xa xôi, chị Nguyễn Thị Hòa Diễm mang theo niềm đam mê đàn cổ tranh - một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc - về đất Võ. Tại đây, chị đã mở lớp dạy cổ tranh ở An Nhơn, Quy Nhơn, tạo nên không gian âm nhạc phương Đông đầy thanh tao giữa lòng miền đất Võ hào sảng.

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

Infographic Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

Văn hóa

(GLO)- Nếu có dịp đi qua đường Trường Sơn Đông, du khách sẽ bắt gặp những mái nhà rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh vời vợi của núi rừng Gia Lai. Đó chính là nhà mồ của người Bahnar. Những công trình kỳ công và đầy tính thẩm mỹ ấy được tạo ra chỉ để... bỏ lại cho gió núi Trường Sơn.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

Văn hóa

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

