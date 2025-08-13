Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Chủ tịch Ban giám khảo Roddy Doyle cho biết, các tiểu thuyết đều có sự "thử nghiệm với hình thức". Ông nói: “Danh sách này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ mình chưa từng nhìn thấy dàn đề cử nào hay như thế”.

Danh sách đề cử năm nay có sự góp mặt của Kiran Desai, Tash Aw, David Szalay, Katie Kitamura, Andrew Miller, Ben Markovits, Jonathan Buckley, Susan Choi, Natasha Brown, Benjamin Wood và Claire Adam. 9 trong số 13 tác giả lọt vào vòng chung khảo là những người lần đầu được đề cử.

giai-booker-2025.jpg
'Hầu hết các nhà văn lọt đề cử đều đã có sự nghiệp vững chắc'. Những cuốn sách lọt vào đề cử của giải thưởng Booker 2025. Ảnh: Yuki Sugiura/Quỹ Giải thưởng Booker

Nổi bật trong số các đề cử phải nói đến nhà văn gốc Ấn Kiran Desai, người đã góp mặt sau 19 năm kể từ khi bà nhận giải thưởng cao nhất cho Di sản của mất mát vào năm 2006. Nếu chiến thắng với The Loneliness of Sonia and Sunny (tạm dịch: Sự cô đơn của Sonia và Sunny) được ấp ủ trong 2 thập kỉ, bà sẽ trở thành cây bút thứ năm 2 lần chiến thắng trong lịch sử giải thưởng. Cuốn sách dự kiến được phát hành vào tháng 9 tới, kể về 2 người nhập cư Hoa Kì trở về quê hương Ấn Độ vô tình gặp nhau trong một chuyến tàu đêm. Với độ dày gần 700 trang, ban giám khảo gọi đây là tác phẩm "đồ sộ và lôi cuốn", "gói gọn một câu chuyện ngụ ngôn hiện thực huyền ảo trong một tiểu thuyết xã hội được lồng ghép vào một câu chuyện tình yêu".

Tash Aw cũng là một tên tuổi đáng chú ý với lần thứ ba góp mặt với The South (Miền Nam). Nếu chiến thắng vào tháng 11, anh sẽ trở thành nhà văn Malaysia đầu tiên nhận giải Booker.

Theo giám đốc quỹ giải Booker Gaby Wood, phần lớn tác giả được đề cử năm nay đều có sự nghiệp sáng tác lâu dài.

Ban giám khảo năm nay gồm ngôi sao phim Sex and the City - Sarah Jessica Parker cùng 3 nhà văn từng được đề cử/ chiến thắng giải Booker trước đó, gồm: Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Roddy Doyle và Kiley Reid. Nhà phê bình Chris Power cũng góp phần hoàn thành danh sách.

ban-giam-khao-cua-giai-booker-2025.jpg
Ban giám khảo của giải Booker năm nay. Ảnh: Booker Foundation

Được thành lập năm 1969, Booker là một trong những giải thưởng danh giá nhất trong giới văn học, được trao hằng năm cho một tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh và xuất bản tại Anh hoặc Ireland. Năm ngoái, tác phẩm chiến thắng là Orbital của Samantha Harvey xoay quanh các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Những người đoạt giải Booker gần đây khác bao gồm Samantha Harvey, Shehan Karunatilaka, Damon Galgut, Bernadine Evaristo và Margaret Atwood. Trong đó Atwood là người gần nhất từng chiến thắng hai lần ở giải thưởng này.

Năm ngoái, giải Booker thuộc về Samantha Harvey với Orbital, còn các năm trước đó, những người chiến thắng là Paul Lynch, Shehan Karunatilaka, Damon Galgut và Douglas Stuart.

Hội đồng giám khảo năm nay sẽ đọc lại 13 tác phẩm được đề cử và sau đó lập danh sách rút gọn gồm 6 cuốn, dự kiến công bố vào ngày 23-9 trước khi người chiến thắng được công bố vào ngày 10-11 tại một buổi lễ ở Old Billingsgate, London. Người chiến thắng sẽ nhận được 50.000 bảng Anh (hơn 1,7 tỉ đồng), trong khi các tác giả lọt vào vòng chung khảo sẽ nhận được 2.500 bảng Anh cùng với một ấn bản sách bìa cứng đặc biệt.

Thành công của Giải Booker những năm gần đây đã thúc đẩy doanh số bán sách của các tiểu thuyết gia tăng. Đơn cử chỉ trong tuần sau khi cuốn Prophet Song của nhà văn người Ireland Paul Lynch được xướng tên là người chiến thắng năm ngoái, doanh số đã tăng 1.500% và cuốn sách đã leo lên vị trí thứ 3 trong danh sách bán chạy nhất của Sunday Times.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Văn hóa

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Văn học - Nghệ thuật

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

default

Văn học - Nghệ thuật
Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Văn học - Nghệ thuật
Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Văn học - Nghệ thuật
Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
null