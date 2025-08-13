Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Chủ tịch Ban giám khảo Roddy Doyle cho biết, các tiểu thuyết đều có sự "thử nghiệm với hình thức". Ông nói: “Danh sách này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ mình chưa từng nhìn thấy dàn đề cử nào hay như thế”.

Danh sách đề cử năm nay có sự góp mặt của Kiran Desai, Tash Aw, David Szalay, Katie Kitamura, Andrew Miller, Ben Markovits, Jonathan Buckley, Susan Choi, Natasha Brown, Benjamin Wood và Claire Adam. 9 trong số 13 tác giả lọt vào vòng chung khảo là những người lần đầu được đề cử.

'Hầu hết các nhà văn lọt đề cử đều đã có sự nghiệp vững chắc'. Những cuốn sách lọt vào đề cử của giải thưởng Booker 2025. Ảnh: Yuki Sugiura/Quỹ Giải thưởng Booker

Nổi bật trong số các đề cử phải nói đến nhà văn gốc Ấn Kiran Desai, người đã góp mặt sau 19 năm kể từ khi bà nhận giải thưởng cao nhất cho Di sản của mất mát vào năm 2006. Nếu chiến thắng với The Loneliness of Sonia and Sunny (tạm dịch: Sự cô đơn của Sonia và Sunny) được ấp ủ trong 2 thập kỉ, bà sẽ trở thành cây bút thứ năm 2 lần chiến thắng trong lịch sử giải thưởng. Cuốn sách dự kiến được phát hành vào tháng 9 tới, kể về 2 người nhập cư Hoa Kì trở về quê hương Ấn Độ vô tình gặp nhau trong một chuyến tàu đêm. Với độ dày gần 700 trang, ban giám khảo gọi đây là tác phẩm "đồ sộ và lôi cuốn", "gói gọn một câu chuyện ngụ ngôn hiện thực huyền ảo trong một tiểu thuyết xã hội được lồng ghép vào một câu chuyện tình yêu".

Tash Aw cũng là một tên tuổi đáng chú ý với lần thứ ba góp mặt với The South (Miền Nam). Nếu chiến thắng vào tháng 11, anh sẽ trở thành nhà văn Malaysia đầu tiên nhận giải Booker.

Theo giám đốc quỹ giải Booker Gaby Wood, phần lớn tác giả được đề cử năm nay đều có sự nghiệp sáng tác lâu dài.

Ban giám khảo năm nay gồm ngôi sao phim Sex and the City - Sarah Jessica Parker cùng 3 nhà văn từng được đề cử/ chiến thắng giải Booker trước đó, gồm: Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Roddy Doyle và Kiley Reid. Nhà phê bình Chris Power cũng góp phần hoàn thành danh sách.

Ban giám khảo của giải Booker năm nay. Ảnh: Booker Foundation

Được thành lập năm 1969, Booker là một trong những giải thưởng danh giá nhất trong giới văn học, được trao hằng năm cho một tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh và xuất bản tại Anh hoặc Ireland. Năm ngoái, tác phẩm chiến thắng là Orbital của Samantha Harvey xoay quanh các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Những người đoạt giải Booker gần đây khác bao gồm Samantha Harvey, Shehan Karunatilaka, Damon Galgut, Bernadine Evaristo và Margaret Atwood. Trong đó Atwood là người gần nhất từng chiến thắng hai lần ở giải thưởng này.

Năm ngoái, giải Booker thuộc về Samantha Harvey với Orbital, còn các năm trước đó, những người chiến thắng là Paul Lynch, Shehan Karunatilaka, Damon Galgut và Douglas Stuart.

Hội đồng giám khảo năm nay sẽ đọc lại 13 tác phẩm được đề cử và sau đó lập danh sách rút gọn gồm 6 cuốn, dự kiến công bố vào ngày 23-9 trước khi người chiến thắng được công bố vào ngày 10-11 tại một buổi lễ ở Old Billingsgate, London. Người chiến thắng sẽ nhận được 50.000 bảng Anh (hơn 1,7 tỉ đồng), trong khi các tác giả lọt vào vòng chung khảo sẽ nhận được 2.500 bảng Anh cùng với một ấn bản sách bìa cứng đặc biệt.

Thành công của Giải Booker những năm gần đây đã thúc đẩy doanh số bán sách của các tiểu thuyết gia tăng. Đơn cử chỉ trong tuần sau khi cuốn Prophet Song của nhà văn người Ireland Paul Lynch được xướng tên là người chiến thắng năm ngoái, doanh số đã tăng 1.500% và cuốn sách đã leo lên vị trí thứ 3 trong danh sách bán chạy nhất của Sunday Times.