(GLO)-Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tại cuộc họp nghe đề xuất triển khai ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng về Chương trình nghiên cứu tổng thể toàn diện Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận những cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn trung ương trong tham mưu triển khai Thông báo Kết luận số 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các sở, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động đề xuất kế hoạch, phối hợp, trao đổi với các ngành liên quan theo phân cấp quản lý. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tiến độ nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh để tổng hợp, theo dõi và trình xem xét, chỉ đạo.

Công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê - niên đại cách nay 800.000 năm. Ảnh: Bảo tàng Pleiku

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện Chương trình nghiên cứu tổng thể toàn diện Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê; phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng khung nhiệm vụ cụ thể, lượng hóa các nội dung công việc, bảo đảm tinh thần “6 rõ” (rõ người làm - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ kết quả - rõ thẩm quyền) và tránh chồng chéo nhiệm vụ giữa các đơn vị; tham mưu xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là Di sản thế giới; công tác quản lý di tích phải tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa…

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nghiên cứu tại Di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá. UBND phường An Bình và xã Cửu An rà soát quy hoạch đô thị, nông thôn và kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo bổ sung, tích hợp quy hoạch di tích vào các quy hoạch của địa phương…