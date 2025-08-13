Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Gia Lai có 3 thí sinh đạt giải A tại Liên hoan Piano toàn quốc 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 12-8, tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk) đã diễn ra Gala trao giải Liên hoan Piano toàn quốc 2025 với chủ đề “Tiếng dương cầm đại ngàn”.

Liên hoan Piano Toàn quốc năm 2025 là sân chơi nghệ thuật quy mô dành cho các tài năng trẻ trong cả nước. Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Âm nhạc An Piano tổ chức.

Kết quả, ở hệ chuyên nghiệp, Ban tổ chức đã trao 22 giải, trong đó có 5 giải A, 8 giải B, 9 giải C. Ở hệ bán chuyên nghiệp có 35 giải A, 95 giải B, 162 giải C và 230 giải khuyến khích.

5812449ce19169cf3080.jpg
Từ phải sang là các em: Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Thảo Dương, Nguyễn Trần Thảo Nguyên - 3 thí sinh Gia Lai đạt giải A tại Liên hoan. Ảnh: NVCC

Tham gia sân chơi này, Gia Lai có 3 thí sinh đạt giải A hệ bán chuyên nghiệp gồm: Nguyễn Thảo Dương (lớp 4/7 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku); Nguyễn Trần Thảo Nguyên (lớp 10C6 Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Pleiku); Trần Tuấn Kiệt (lớp 9/2 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Ia Băng). Riêng em Trần Tuấn Kiệt còn được trao giải top 5 thí sinh xuất sắc nhất Liên hoan.

Trước đó, tại “Festival Piano Talent toàn quốc 2024-Tài năng piano toàn quốc 2024”, em Kiệt đã đạt huy chương đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Từ lớp nhạc vùng biên đến huy chương Festival Piano Talent toàn quốc

Từ lớp nhạc vùng biên đến huy chương Festival Piano Talent toàn quốc

(GLO)-Giữa vùng biên viễn Đức Cơ, lớp nhạc Melody (253 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chư Ty) vẫn ngày ngày thắp sáng ước mơ cho nhiều em nhỏ đam mê nghệ thuật. Mới đây, thầy và trò Melody đã làm nên điều kỳ diệu khi lần đầu tiên góp mặt và giành huy chương tại Festival Piano Talent toàn quốc 2025.

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là Di sản thế giới

Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là Di sản thế giới

Văn hóa

(GLO)-Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tại cuộc họp nghe đề xuất triển khai ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng về Chương trình nghiên cứu tổng thể toàn diện Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê.

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

Infographic Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

Văn hóa

(GLO)- Nếu có dịp đi qua đường Trường Sơn Đông, du khách sẽ bắt gặp những mái nhà rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh vời vợi của núi rừng Gia Lai. Đó chính là nhà mồ của người Bahnar. Những công trình kỳ công và đầy tính thẩm mỹ ấy được tạo ra chỉ để... bỏ lại cho gió núi Trường Sơn.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

Văn hóa

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

null