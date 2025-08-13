Gia Lai có 3 thí sinh đạt giải A tại Liên hoan Piano toàn quốc 2025

(GLO)- Chiều 12-8, tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk) đã diễn ra Gala trao giải Liên hoan Piano toàn quốc 2025 với chủ đề “Tiếng dương cầm đại ngàn”.

Liên hoan Piano Toàn quốc năm 2025 là sân chơi nghệ thuật quy mô dành cho các tài năng trẻ trong cả nước. Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Âm nhạc An Piano tổ chức.

Kết quả, ở hệ chuyên nghiệp, Ban tổ chức đã trao 22 giải, trong đó có 5 giải A, 8 giải B, 9 giải C. Ở hệ bán chuyên nghiệp có 35 giải A, 95 giải B, 162 giải C và 230 giải khuyến khích.

Từ phải sang là các em: Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Thảo Dương, Nguyễn Trần Thảo Nguyên - 3 thí sinh Gia Lai đạt giải A tại Liên hoan. Ảnh: NVCC

Tham gia sân chơi này, Gia Lai có 3 thí sinh đạt giải A hệ bán chuyên nghiệp gồm: Nguyễn Thảo Dương (lớp 4/7 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku); Nguyễn Trần Thảo Nguyên (lớp 10C6 Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Pleiku); Trần Tuấn Kiệt (lớp 9/2 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Ia Băng). Riêng em Trần Tuấn Kiệt còn được trao giải top 5 thí sinh xuất sắc nhất Liên hoan.

Trước đó, tại “Festival Piano Talent toàn quốc 2024-Tài năng piano toàn quốc 2024”, em Kiệt đã đạt huy chương đồng.