Từ lớp nhạc vùng biên đến huy chương Festival Piano Talent toàn quốc

Không phòng cách âm, không đàn cơ cao cấp, lớp nhạc Melody do anh Hồ Trúc Trường (công tác tại Công ty TNHH một thành viên 75, Binh đoàn 15) đứng lớp được đặt tạm trong căn phòng rộng chưa đầy 20 m2. Cả lớp chỉ có một cây đàn cơ cũ không thương hiệu và vài chiếc đàn điện đơn sơ nhưng lúc nào cũng tràn ngập đam mê nghệ thuật cháy bỏng của cả thầy và trò.

“Ban đầu, tôi mong muốn mở lớp dạy nhạc vì thương học trò vùng biên quá thiệt thòi. Cả huyện có hơn 21.000 học sinh nhưng chỉ có vài chục em được tiếp cận với âm nhạc. Không ai nghĩ các em ở đây sẽ học được piano-bộ môn vốn gắn với hình ảnh thị thành và chi phí đắt đỏ. Các em học rất nhanh, say mê và dần tỏa sáng trên những sân khấu lớn, nhỏ”-anh Trường chia sẻ.

Chính thức hoạt động từ cuối năm 2021 chỉ với 3-4 học viên, đến nay, Melody đã thu hút hơn 30 em theo học; trong đó, nhiều em đã có thể biểu diễn được các tác phẩm kinh điển. Đặc biệt, dưới sự động viên của thầy Trường, 9 em trong lớp đã mạnh dạn đăng ký tham gia tranh tài tại Festival Piano Talent toàn quốc 2025-một đấu trường âm nhạc lớn với hàng ngàn thí sinh có kỹ năng, trình độ và phong cách biểu diễn tốt.

Thầy và trò lớp nhạc Melody tham dự vòng chung kết Festival Piano Talent toàn quốc 2025 (ảnh nhân vật cung cấp).

Để chuẩn bị cho cuộc thi, thầy và trò lớp nhạc Melody đã phải luyện tập từ tháng 9-2024 để nộp bài dự thi online vào tháng 1-2025. Vượt qua vòng sơ loại và bán kết đầy cạnh tranh với hơn 5.000 hồ sơ đăng ký từ khắp các tỉnh, thành, 4/9 học viên của lớp nhạc Melody đã xuất sắc góp mặt cùng 393 thí sinh khác trong đêm chung kết và Gala trao giải tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra vào cuối tháng 3-2025. Đó là các em: Trương Bùi Phương Nhi (SN 2013, bảng C1 tự do); Nguyễn Trung Nguyên (SN 2016, bảng B1 tự do); Cái Thị Thanh Hằng (SN 2016, bảng B1 tự do) và Ngô Hoàng Trà My (SN 2015, bảng B1 tự do).

Festival Piano Talent toàn quốc năm 2025 diễn ra từ ngày 1-1 đến 30-3, do Viện Phát triển giáo dục và văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) tổ chức dành cho lứa tuổi 5-19. Cuộc thi được chia thành 10 bảng với 3 hạng mục: tự do, classic, nghệ sĩ. Thí sinh trải qua 3 vòng thi gồm: tìm kiếm tài năng (vòng loại), tỏa sáng (bán kết) và chung kết.

Trên sân khấu ấy, những giai điệu trong trẻo vang lên từ đôi tay bé nhỏ của các em đã khiến nhiều người tán thưởng. Cũng ít ai ngờ rằng phía sau tiếng đàn ấy là những tháng ngày ròng rã tập luyện và theo đuổi ước mơ nghệ thuật của các em trong điều kiện thiếu thốn trăm bề.

Có thể nói hành trình từ phố huyện vùng biên ở Gia Lai ra đến Thủ đô Hà Nội không chỉ là sự di chuyển về mặt địa lý. Đó là chuyến đi của ước mơ, của những trái tim mang theo nhiệt huyết và kỳ vọng khi có cơ hội biểu diễn ở một sân khấu chuyên nghiệp. Và rồi, giây phút cả 4 em được xướng tên với 4 huy chương đồng, cả thầy và trò đều vỡ òa hạnh phúc.

“Tụi em vui lắm! Đây là lần đầu em tranh tài tại một cuộc thi lớn về âm nhạc và có giải. Em sẽ cố gắng luyện tập để có thể đàn giỏi hơn nữa, tiếp tục tham gia cuộc thi năm sau cũng như các cuộc thi khác”-em Trương Bùi Phương Nhi (lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Hiền, thị trấn Chư Ty) vui vẻ nói. Những tấm huy chương không chỉ là phần thưởng mà còn là minh chứng để thắp lửa đam mê cho các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa trên hành trình vươn tới ước mơ.

Em Trương Bùi Phương Nhi (lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Hiền, thị trấn Chư Ty) (bìa phải) thí sinh đạt huy chương đồng tại cuộc thi Festival Piano Toàn Quốc 2025. Ảnh: H.H

Hành trình ra “biển lớn” của thầy trò lớp nhạc vùng biên càng trở nên trọn vẹn hơn khi Ban tổ chức cuộc thi quyết định tặng Melody 1 cây đàn piano cơ mới trị giá 30 triệu đồng. “Tôi xúc động vô cùng. Đó là món quà tiếp sức rất ý nghĩa, giúp lớp có thêm điều kiện để đào tạo piano cho các em, để niềm đam mê âm nhạc tiếp tục lan tỏa sâu rộng ở vùng biên giới. Năm ngoái, một số học viên cũng tham gia cuộc thi này nhưng không thể tiến sâu, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, năm nay, các em đã thu về được trái ngọt”-anh Trường bày tỏ.

Trở về sau Festival với thành công ngoài mong đợi, lớp học nhỏ ở vùng biên lại tiếp tục ngân vang tiếng đàn. Ngồi chờ đón con trên chiếc ghế đá trước cửa lớp, ông Cái Hùng Cường (tổ 1, thị trấn Chư Ty, phụ huynh em Cái Thị Thanh Hằng-thí sinh đạt huy chương đồng bảng B1 tự do tại Festival Piano Talent toàn quốc 2025) đung đưa theo những giai điệu trong trẻo từ đôi tay nhỏ của con gái.

“Ngày xưa, tôi cũng đam mê âm nhạc nhưng vì điều kiện gia đình nên không thể theo đuổi. Khi thấy thầy Trường mở lớp dạy đàn, tôi liền đăng ký cho con đi học. Sau khi được học đàn tại Melody, con gái cũng bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tự tin, hoạt bát hơn”-ông Cường chia sẻ.

Lớp nhạc Melody nơi ươm mầm những tài năng piano nhí ở vùng biên viễn. Thực hiện: Duy Tín

Từ một lớp học nhỏ này, anh Trường mong rằng sẽ có thêm nhiều em nhỏ nơi đây được tiếp cận với piano, có cơ hội tham gia các đấu trường âm nhạc lớn nhỏ trên cả nước và tự tin theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Và biết đâu, từ vùng biên hẻo lánh, những tài năng âm nhạc lớn sẽ dần hình thành-như mầm cây mọc lên từ đất đỏ, mạnh mẽ và đầy sức sống.