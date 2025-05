Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tặng phòng tin học cho trường học ở huyện Kbang và Đak Pơ

Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng “Phòng tin học cho em” cho Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kết nối với chương trình “Phòng tin học cho em” thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia trao tặng “Phòng tin học cho em” cho học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Nghĩa An, huyện Kbang), Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Cư An, huyện Đak Pơ). Mỗi trường được nhận 10 bộ máy vi tính mới; tổng kinh phí mua máy vi tính là 140 triệu đồng do The Dewey Schools tài trợ.

Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng “Phòng tin học cho em” cho Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du. Ảnh: ĐVCC

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2025); giúp nhà trường và học sinh có điều kiện giảng dạy, học tập tốt hơn môn tin học. Đồng thời, chương trình còn thể hiện vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.