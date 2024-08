(GLO)- Sáng 25-8, Ban Chỉ đạo phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã An Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã ra mắt mô hình “Làng không có vũ khí, vật vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép” tại làng Bông Phrâo .

Mô hình “Làng không có vũ khí, vật vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép” được thành lập trên tinh thần tự nguyện, tự chủ do Công an xã An Phú quản lý. Mô hình gồm 6 thành viên tham gia, do bà Âu-Trưởng Ban công tác Mặt trận làng Bông Phrao làm Trưởng Ban quản lý.

Mô hình có nhiệm vụ tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ; phối hợp cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân nắm, thực hiện nghiêm các quy định về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kịp thời phát hiện, tố giác tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ; vận động, tiếp nhận, thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định; định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình để phát huy, nhân rộng trên địa bàn toàn xã.

Ngay sau lễ ra mắt, Công an xã An Phú đã tổ chức dán phản quang trước và sau cho 23 xe công nông và tổ chức cho chủ sở hữu xe công nông ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.