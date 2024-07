Gia Lai làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, lực lượng Công an Gia Lai đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.



Nhiều cách làm sáng tạo

Vừa hoàn tất thủ tục bàn giao khẩu súng quân dụng K54 cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), anh Trần Ngọc Bổn (trú tại tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) chia sẻ:“Thời trẻ, ông nội tôi tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1994, ông nội mất, bà nội lưu giữ lại một chiếc hộp có khóa kín là kỷ vật của ông. Đầu năm 2023, khi bà nội qua đời, gia đình tôi cũng giữ chiếc hộp ấy lại làm kỷ niệm. Mới đây, khi mở hộp ra, gia đình tôi phát hiện có 1 khẩu súng K54 và 6 viên đạn. Qua những thông tin tuyên truyền của cơ quan Công an, chúng tôi biết việc tàng trữ các loại vũ khí là sai quy định và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, gia đình tôi quyết định giao nộp khẩu súng này cho cơ quan Công an”.

Theo Thượng tá Chu Kiến Trúc-Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội: Bên cạnh việc tham mưu cho Công an tỉnh ban hành 40 văn bản chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn, Phòng cũng triển khai các giải pháp về thu hồi VK, VLN, CCHT. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được đơn vị chú trọng đẩy mạnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện việc giao nộp VK, VLN, CCHT. “Thông qua hoạt động này, công tác thu hồi VK, VLN, CCHT được triển khai có hiệu quả hơn. Tính từ tháng 11-2021 đến nay, Phòng này đã thu hồi được 2.059 VK, CCHT và 547 viên đạn các loại. Hiện chúng tôi đang tập trung vận động những cán bộ từng tham gia hoạt động cách mạng, cựu chiến binh giao nộp VK, VLN được giữ lại như kỷ vật thời chiến”-Thượng tá Trúc cho hay.

Công an huyện Chư Prông là điểm sáng của tỉnh với nhiều mô hình, cách làm hay và sáng tạo trong công tác thu hồi VK, VLN, CCHT. Trong đó, Công an 2 xã Ia Mơ và Ia Piơr đã triển khai chương trình đổi gạo, sách vở lấy VK. Nhờ cách làm sáng tạo này, từ tháng 8-2023 đến nay, Công an 2 xã đã thu hồi 24 súng tự chế, 1 linh kiện chế tạo VK. Trung tá Trần Thị Hằng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Chư Prông) cho biết: “Những năm qua, Công an huyện đã triển khai xây dựng 9 mô hình “Thôn, làng, tổ dân phố không có VK trái phép”. Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với các đồn Biên phòng, UBND các xã và ngành, đoàn thể của huyện triển khai tuyên truyền về công tác thu hồi VK, VLN, CCHT, pháo tại các thôn, tổ dân phố và trường học với 12.528 lượt người dân tham gia. Ngoài ra, lực lượng Công an huyện cho hơn 8.000 trường hợp ký cam kết, phát 4.800 tờ rơi, tuyên truyền qua loa phát thanh 60 lượt về công tác thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo. Nhờ vậy mà công tác thu hồi VK, VLN, CCHT ở địa phương được thực hiện có hiệu quả. Từ tháng 8-2023 đến tháng 7-2024, lực lượng Công an huyện Chư Prông đã vận động người dân giao nộp 364 khẩu súng các loại, 258 viên đạn, 5 lựu đạn, 3 đầu đạn, 6 CCHT".

Tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi VK, VLN, CCHT. Trung tá Vũ Công Hưng-Trưởng Công an xã Dun (huyện Chư Sê) cho biết: "Chúng tôi đang duy trì công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, loa truyền thanh ở xã và loa lưu động; đồng thời cho người dân, ký cam kết không tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép. Đơn vị cũng đã tham mưu cho xã xây dựng thêm 1 mô hình “Làng nói không với vũ khí” tại làng Greo Pết. Qua đó, toàn xã có 4/5 làng đã triển khai mô hình này”.

Còn theo Trung tá Trần Thị Hằng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Chư Prông): “Đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn công tác thu hồi VK, VLN, CCHT tại địa phương. Trong đó, tập trung vào hoạt động tuyên truyền và tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan, ban, ngành của huyện để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý và thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn. Tuy nhiên, để công tác này đạt hiệu quả cao hơn nữa, chúng tôi đề xuất có hình thức khen thưởng kịp thời với người dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT và tố giác tội phạm, người vi phạm để động viên, khuyến khích họ”.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Chu Kiến Trúc-Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết thêm: Để công tác thu hồi VK, VLN, CCHT đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng lực lượng Công an tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân. Đi đôi với đó là tranh thủ, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền cho người dân tộc thiểu số. Cùng với đó, là đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, phân loại các nhóm đối tượng để có biện pháp tuyên truyền, vận động thu hồi phù hợp. Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về những cách làm hiệu quả, nhân rộng mô hình sáng tạo và xây dựng các phóng sự, tin bài nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động về thu hồi VK, VLN, CCHT.