Công an tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số

Không chỉ thực hiện đúng tiến độ Đề án 06 và tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 95,04%, Công an tỉnh còn thực hiện trao đổi 100% văn bản qua các phần mềm trao đổi văn bản điện tử.

Đẩy mạnh CĐS

Dù trời mưa rất to nhưng tại nơi làm việc của Đội Hướng dẫn công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp quản lý căn cước công dân (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) có khá đông người dân đến làm thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước.

Anh Bùi Minh Nguyên (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) chia sẻ: “Tôi làm rơi ví đựng toàn bộ giấy tờ cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Không có giấy tờ tùy thân, mọi công việc đều rất bất tiện. Nay tôi đến làm thẻ căn cước mới. Được cán bộ ở đây hướng dẫn rất tận tình nên tôi không tốn nhiều thời gian”.

Trung tá Ngô Anh Tú-Đội trưởng Đội Hướng dẫn công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp quản lý căn cước công dân-cho hay: “Đơn vị đã triển khai thực hiện song song các công việc của Đề án 06, cấp thẻ căn cước theo Luật Căn cước 2023 và tài khoản định danh điện tử cho công dân. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Công an huyện Chư Sê cũng đang tích cực triển khai công tác CĐS. Hệ thống mạng nội bộ đã được Công an huyện triển khai đến 15 Công an xã, thị trấn. Trung tá Phạm Thị Phương Chi-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Chư Sê) cho biết: “Công an các xã, thị trấn cùng các đội của Công an huyện còn được trang bị máy móc, thiết bị điện tử phục vụ công việc và kết nối công nghệ thông tin theo Đề án 06.

Chúng tôi cũng linh động kết hợp sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin có sẵn để thực hiện có hiệu quả công tác CĐS trong lực lượng Công an nhân dân; làm sạch dữ liệu dân cư theo Đề án 06, triển khai nhiệm vụ DVCTT, số hóa hồ sơ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang triển khai làm thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi”.

Nhiều thành tích nổi bật

Theo Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh: Triển khai thực hiện Đề án 06, đến nay, Công an tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo có hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử, dữ liệu đăng ký phương tiện, DVCTT, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” sẵn sàng kết nối, chia sẻ đang được Công an tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc.

Cùng với đó, Công an tỉnh đã cung cấp 119/119 DVCTT thuộc thẩm quyền trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ cung cấp DVCTT của Công an tỉnh đạt 95,04%, vượt chỉ tiêu được giao; trong đó có 3/9 lĩnh vực đạt tỷ lệ 100% tiếp nhận trực tuyến. Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Pleiku góp phần hiện đại hóa công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông cũng được Công an tỉnh triển khai thực hiện.

“Đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện công tác số hóa hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện gửi/nhận văn bản điện tử trong Công an tỉnh. Đến nay, 100% văn bản được gửi/nhận qua các hệ thống phần mềm trao đổi văn bản điện tử; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh hàng ngày đạt 100%.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin; khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin trong quá trình chuyển đổi số”-Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp cho hay.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, Đề án 06 bảo đảm tiến độ, lộ trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID, DVCTT và phổ biến, quán triệt 100% cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện CĐS, Đề án 06; triển khai hiệu quả giám sát nhiệm vụ CĐS và Đề án 06 xuyên suốt đến Công an cấp xã theo 5 nhóm nhiệm vụ về pháp lý, phần mềm, dữ liệu, an ninh an toàn và nguồn lực nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, xây dựng, phát triển, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, phát triển các nền tảng số, hệ thống thông tin phục vụ phát triển CĐS đến cấp cơ sở; tận dụng các nguồn lực để xây dựng và phát triển về hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, tạo nền tảng CĐS vững chắc; khai thác hiệu quả hoạt động Trung tâm giám sát mạng tập trung trong Công an tỉnh, kết nối đến Công an các cấp đáp ứng yêu cầu CĐS xuyên suốt trong toàn lực lượng; tiếp tục ứng dụng hiệu quả các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ người dân và yêu cầu phòng-chống tội phạm.