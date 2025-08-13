Perplexity gây sốc với đề nghị 34,5 tỷ USD mua trình duyệt Chrome

(GLO)-Startup trí tuệ nhân tạo (AI) Perplexity AI vừa gây chú ý khi đưa ra đề nghị mua lại trình duyệt Chrome của Google với giá 34,5 tỷ USD.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Google đang đối mặt với áp lực pháp lý buộc phải thoái vốn khỏi Chrome sau phán quyết vi phạm luật chống độc quyền tại Mỹ.

Theo Perplexity, một số nhà đầu tư lớn đã đồng ý rót vốn để hỗ trợ thương vụ, dù mức giá chào mua gần gấp đôi giá trị hiện tại của công ty (18 tỷ USD).

Google chưa đưa ra bình luận về đề nghị này.

Trình duyệt Chrom trên điện thoại thông minh. Ảnh: Gabby Jones/Bloomberg/Getty Images

Dù mới được thành lập chưa đầy 3 năm, nhưng Perplexity AI đã nổi tiếng với công cụ tìm kiếm dùng AI để tóm tắt thông tin và dẫn nguồn. Tháng trước, công ty ra mắt trình duyệt Comet tích hợp AI, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm duyệt web.

Nếu thương vụ thành công, Perplexity cam kết giữ nguyên các thiết lập tìm kiếm mặc định của người dùng, bao gồm Google, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Chrome trong 100 tháng và đầu tư 3 tỷ USD vào nền tảng mã nguồn mở Chromium trong hai năm tới.

Đề nghị mua lại bắt nguồn từ đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ, yêu cầu Google bán Chrome để tạo sân chơi bình đẳng hơn cho các đối thủ trong mảng tìm kiếm. Google phản đối, gọi đây là “đề xuất chưa từng có tiền lệ” và khẳng định sẽ kháng cáo.

Trước đây, Perplexity cũng từng để mắt tới các thương vụ lớn, bao gồm ý định mua TikTok sau khi Mỹ thông qua luật buộc ByteDance phải bán lại nền tảng này cho một công ty ngoài Trung Quốc.