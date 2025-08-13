(GLO)- "Robot mang thai đầu tiên trên thế giới" đang là chủ đề "nóng" tại Trung Quốc, khi một công ty tại đây công bố giai đoạn cuối của dự án.

Ngày 11-8, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin tiến sĩ Zhang Qifeng thuộc Đại học Công nghệ Nayang (NTU, Singapore) đang nghiên cứu và phát triển robot có khả năng mang thai, được cho là sản phẩm đầu tiên trên thế giới ở lĩnh vực này.

Việc đưa robot mang thai hộ con người vào thực tiễn vẫn còn vấp nhiều tranh cãi. Ảnh: H.K.Finance.

Tại Hội nghị Robot Thế giới 2025 đang diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, một ý tưởng táo bạo đã trở thành tâm điểm chú ý, sự ra đời của robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới. Được dẫn dắt bởi một nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Trương Kỳ Phong của Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, dự án hứa hẹn sẽ tạo ra một "bà mẹ robot" có khả năng mang thai và sinh con với mức giá phải chăng và có thể ra mắt chỉ trong vòng một năm tới.

Trung Quốc sắp có robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới với nguyên mẫu đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2026, có giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 13.900 USD).

Trong cuộc trò chuyện với trang Kuai Ke Zhi ngày 8-8, tiến sĩ Zhang chia sẻ robot mang thai không chỉ đơn thuần là một chiếc lồng ấp thai nhi mà còn là một cơ thể gần giống người thật, với hệ thống tử cung nhân tạo có thể tái hiện trọn vẹn quá trình từ thụ thai đến sinh nở.

Trung Quốc đang phát triển một robot mang thai hộ, trang bị tử cung nhân tạo, có khả năng mang thai 10 tháng và sinh nở. Ảnh: Tạo bởi AI.

Đặc biệt, hệ thống này sử dụng “buồng phản ứng sinh học” - mô phỏng hoàn chỉnh môi trường tử cung với dịch ối nhân tạo giữ nhiệt độ ổn định 37 độ C, hệ tuần hoàn dinh dưỡng thông minh và cảm biến tương tác giúp phát triển trí não thai nhi. Tất cả tạo nên một chiếc “lồng ấp” tối ưu.

Khác với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm hay mang thai hộ truyền thống, hệ thống mới này mô phỏng môi trường tử cung và tích hợp vào thân hình robot có ngoại hình giống con người. Nhờ đó, “mẹ bầu” robot có thể trải qua trọn vẹn quá trình từ mang thai đến sinh con, tái hiện trải nghiệm tương tự như ở người thật.

Chia sẻ về lý do nghiên cứu, tiến sĩ Zhang cho biết mục tiêu là đáp ứng nhu cầu của một bộ phận giới trẻ “không muốn mang thai nhưng vẫn muốn có con”. Tuy nhiên, Tiến sĩ Zhang vẫn chưa công bố chi tiết về quy trình thụ tinh và cấy phôi trong hệ thống tử cung nhân tạo của robot.

Hiện tại, công nghệ nền tảng của dự án vẫn là buồng ấp thai đã được nghiên cứu trước đó, nay được tích hợp vào phần “bụng” của robot. Tiến sĩ Zhang dự đoán sản phẩm mẫu sẽ sớm hoàn thiện và đưa ra thị trường.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về nghiên cứu này, cho rằng việc để một đứa trẻ chào đời mà không có sự gắn kết với người mẹ là vô nhân đạo, đồng thời đặt câu hỏi về nguồn gốc của trứng và tinh trùng trong quá trình này. Một số người cũng cho rằng đây là một bước tiến giúp giải phóng phụ nữ khỏi gánh nặng thai nghén và sinh nở. Đặc biệt, nhiều người dùng mạng xã hội tin rằng đây là một tia hy vọng mới cho các cặp vợ chồng vô sinh.

Ý tưởng về một robot mang thai hộ chắc chắn đã mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi về tương lai của công nghệ sinh sản. Nó cho thấy tham vọng của con người trong việc làm chủ tự nhiên, nhưng cũng đồng thời vạch ra những giới hạn của khoa học và sự phức tạp của các giá trị nhân văn. Từ ý tưởng đến hiện thực vẫn là một con đường rất dài và trên con đường đó, những câu hỏi về "có thể làm" và "nên làm" sẽ còn tiếp tục được tranh luận gay gắt.