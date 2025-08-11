Danh mục
Những bức ảnh trước và sau báo động tình trạng băng tan của sông băng Bắc Cực

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)-Khu vực Bắc Cực hiện có những tín hiệu báo động, đáng lo ngại về tình trạng băng tan. Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi chiến lược đối phó biến đổi khí hậu toàn cầu, các nhà nghiên cứu càng quan ngại sâu sắc về tương lai của khu vực này.

Năm 2024, nhiếp ảnh gia Thụy Điển Christian Åslund phối hợp với Viện Bắc Cực Na Uy và Greenpeace tái hiện các bức ảnh có lịch sử từ hơn 100 năm tại Quần đảo Svalbard (Na Uy). Kết quả cho thấy nhiều sông băng biến mất hoàn toàn, để lộ đất trống.

Trước đó, ông Christian Åslund từng thực hiện dự án tương tự vào năm 2002 để so sánh với hình ảnh được lưu trữ từ đầu thế kỷ 20, ghi nhận mất mát băng nghiêm trọng. Lần này, hình ảnh mới tiếp tục cho thấy tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu tại một trong những khu vực mong manh nhất thế giới.

Theo các nhà khoa học, Bắc Cực đang ấm lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Băng tan khiến mực nước biển dâng, thay đổi mô hình thời tiết, đe dọa các vùng ven biển.

arctic-glaciers-retreating-5-2.jpg
arctic-glaciers-retreating-5-3.jpg
Ảnh chụp sông băng Blomstrandbreen năm 1918 và ảnh do nhiếp ảnh gia Christian Åslund chụp cùng vị trí vào ngày 27-8-2024. Nguồn: Christian Åslund/Viện Bắc Cực Na Uy/ Greenpeace.
arctic-glaciers-retreating-1-2.jpg
arctic-glaciers-retreating-1-1-1.jpg
Ảnh chụp sông băng Conwaybreen ở Svalbard năm 1925 và ảnh chụp từ cùng vị trí vào ngày 23-8-2024. Nguồn: Christian Åslund/Viện Bắc Cực Na Uy/ Greenpeace.
arctic-glaciers-retreating-11-2.jpg
arctic-glaciers-retreating-11-1-1.jpg
Ảnh chụp sông băng Blomstrandbreen năm 192 và ảnh do Christian Åslund chụp từ cùng vị trí vào ngày 23-8-2024. Nguồn: Christian Åslund/Viện Bắc Cực Na Uy/Greenpeace.
