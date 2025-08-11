Danh mục
Nvidia và AMD đồng ý trả 15% doanh thu bán chip sang Trung Quốc cho chính phủ Mỹ

QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Hai nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ là Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) đã đồng ý chia sẻ 15% doanh thu bán sản phẩm tại Trung Quốc cho Chính phủ Mỹ để được cấp phép xuất khẩu.

Ngày 11-8, theo tờ The Financial Times đưa tin hai hãng công nghệ hàng đầu tại Mỹ NvidiaAMD đã đồng ý trích 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ, nhằm đổi lấy giấy phép xuất khẩu chip bán dẫn.

gia-tri.jpg
Logo của Nvidia. Ảnh: Reuters/TTXVN

Một quan chức Mỹ cho biết Nvidia đã đồng ý chia cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu bán chip H20 tại Trung Quốc, trong khi AMD cũng có động thái tương tự với chip MI308. Hiện chưa rõ chính phủ Mỹ sẽ sử dụng số tiền trên ra sao.

Trước đó ngày 8-8, Bộ Thương Mại Mỹ đã bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu chip H20 của Nvidia sang Trung Quốc, 2 ngày sau khi Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ cũng cấp giấy phép xuất khẩu cho chip của AMD.

Theo các chuyên gia thương mại, đây là thỏa thuận đáng chú ý vì trước đây chưa có công ty Mỹ nào chấp nhận chia sẻ một phần doanh thu để đổi lấy giấy phép xuất khẩu, theo Financial Times. Song, động thái này cũng phản ánh chính sách của chính quyền ông Trump trong việc kiểm soát xuất khẩu và tăng cường đầu tư sản xuất nội địa.

Trước đó vào tháng 4-2025, chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ cấm xuất khẩu H2O sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã đảo ngược quyết định vào tháng 6-2025 sau cuộc gặp với ông Jensen Huang tại Nhà Trắng. Trong cuộc gặp ông Trump ngày 6.8, lãnh đạo Nvidia Jensen Huang đã nêu vấn đề chưa được Bộ Thương mại Mỹ cấp phép xuất khẩu chip H20 trong nhiều tuần.

Đại diện Nvidia ra tuyên bố ngày 9.8: "Mặc dù chúng tôi chưa xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc trong nhiều tháng, chúng tôi hy vọng các quy tắc kiểm soát xuất khẩu sẽ cho phép Mỹ cạnh tranh ở Trung Quốc và trên toàn thế giới".

Trả lời hãng tin Reuters qua email, người phát ngôn của Nvidia khẳng định rằng công ty luôn tuân thủ các quy định của Chính phủ Mỹ để tham gia các thị trường toàn cầu. Về phía AMD, công ty chưa phản hồi về thông tin chia sẻ 15% doanh thu.

