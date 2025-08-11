Khai mạc Hội nghị quốc tế Vũ trụ học và Hội nghị sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau

(GLO)- Sáng 11-8, Hội nghị quốc tế Vũ trụ học đã khai mạc với sự tham dự của gần 50 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hội nghị diễn ra từ ngày 11 đến 15-8 do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức. Hội nghị năm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm kể từ khi bức xạ phông nền Vũ trụ được phát hiện bởi Arno Penzias và Robert Wilson, một bước ngoặt quan trọng giúp củng cố mô hình vụ nổ lớn (Big Bang) trong Vũ trụ học hiện đại.

Gần 50 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dự khai mạc hội nghị quốc tế Vũ trụ học. Ảnh: A.N

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để cộng đồng khoa học quốc tế cập nhật và trao đổi những tiến bộ nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Vũ trụ học. Đồng thời, là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của cộng đồng khoa học quốc tế trong việc khám phá bản chất và nguồn gốc của vũ trụ, qua đó khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là ICISE trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác khoa học xuyên biên giới.

Hội nghị lần này có 15 chủ đề khoa học, với 41 bài báo cáo chuyên sâu, gồm các báo cáo tổng quan và báo cáo chuyên đề. Có thể kể đến như: Bức xạ phông nền vũ trụ, cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ và sóng hấp dẫn; năng lượng tối, vật chất tối và các lý thuyết hấp dẫn sửa đổi; quá trình sinh baryon và lepton, vũ trụ sơ khai và giai đoạn lạm phát vũ trụ; hố đen, thuyết tương đối số và lý thuyết trường lượng tử trong không-thời gian cong; Vũ trụ học Neutrino.

Trong khuôn khổ chương trình, các phiên thảo luận mở cũng được tổ chức nhằm khuyến khích trao đổi học thuật sâu rộng và tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học tham dự.

Các nhà khoa học dự khai mạc hội nghị quốc tế Vũ trụ học và sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau. Ảnh: A.N

Cùng ngày, tại ICISE cũng diễn ra Hội nghị quốc tế sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau, với sự tham dự của hơn 90 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hội nghị diễn ra trong 5 ngày, tập trung thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu quá trình hình thành sao, tận dụng hiệu quả các năng lực quan sát tiên tiến của kính thiên văn ALMA và kính viễn vọng không gian James Webb. Mục tiêu là làm sáng tỏ các quá trình vật lý diễn ra trong các môi trường khác nhau, từ các ngôi sao riêng lẻ và đám mây phân tử cho đến quy mô toàn thiên hà.

Hội nghị hướng đến việc kết nối các góc nhìn và phương pháp nghiên cứu đa dạng từ cộng đồng khoa học quốc tế, thúc đẩy hợp tác liên ngành và tạo điều kiện cho đối thoại học thuật sâu sắc. Chương trình hội nghị gồm các bài báo cáo mới, bài trình bày, phiên poster và các nhóm thảo luận chuyên đề, nhằm tăng cường tương tác khoa học chất lượng cao.

Các chủ đề chính của hội nghị được đề cập xoay quanh các nội dung về đám mây phân tử; hình thành sao khối lượng thấp; hình thành sao khối lượng lớn; cân bằng năng lượng trong quá trình hình thành sao…

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam - Giám đốc ICISE nhấn mạnh, các hội nghị là diễn đàn quan trọng để cộng đồng khoa học quốc tế cập nhật và trao đổi những tiến bộ nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Vũ trụ học và Vật lý thiên văn. Ảnh: AN

GS Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE-nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng những thảo luận tại đây sẽ góp phần định hình các định hướng nghiên cứu chiến lược trong tương lai, đồng thời thúc đẩy sự hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh có sức ảnh hưởng toàn cầu".