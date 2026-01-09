(GLO)- Hơn 70 triệu môtô, xe máy đang lưu hành cần lưu ý quy định về kiểm định khí thải, trong đó, việc kiểm định phải được thực hiện bởi cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện.

Hơn 70 triệu môtô, xe máy đang lưu hành cần lưu ý quy định về kiểm định khí thải . Ảnh: Minh Quân/LĐO

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư 92 năm 2025 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-6-2026.

Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số khí thải của xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ, bao gồm Cacbon Monoxit (CO), Hydrocacbon (HC).

Theo đó, quy chuẩn ny áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Điểm lưu ý, riêng với các loại xe môtô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, quy chuẩn này không áp dụng.

Mức là giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số HC, CO trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, được quy định tại Mục 2 (Quy định kỹ thuật) Quy chuẩn này, bao gồm: mức 1, mức 2, mức 3 và mức 4.

Quy định quản lý cũng nêu rõ, việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện bởi cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thiết bị đo khí thải xe môtô, xe gắn máy phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại QCVN 103:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Thông tư số 50/2024/TT-BGTVT ngày 15-11-2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), quy định pháp luật về đo lường và các quy định pháp luật có liên quan khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện việc kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ theo quy định pháp luật; Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn này.

“Trong trường hợp cần thiết, phương pháp đo khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp đo khí thải do Bộ Xây dựng ban hành”-Thông tư nêu rõ.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng), cả nước hiện có hơn 70 triệu mô tô và xe máy đang lưu hành. Ước tính, cả nước cần khoảng 5.000 cơ sở đủ điều kiện để kiểm định khí thải xe máy.

Việc sắp phải kiểm định khí thải với số lượng xe được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể trong việc cải thiện chất lượng không khí.