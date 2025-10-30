Mercedes-Benz Việt Nam: Sáu năm bền bỉ xây dựng chuẩn mực kỹ thuật viên ô tô theo tiêu chuẩn Đức

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số và hướng tới xe điện, chương trình đào tạo của Mercedes-Benz Việt Nam được xem là một mô hình mẫu mực về phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực chất lượng cao

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 12 kỹ thuật viên thuộc Khóa 3 và Khóa 4 của Chương trình Đào tạo nghề song sành - Kỹ thuật viên Cơ điện tử Ô tô, đánh dấu sáu năm liên tiếp doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Từ khi khởi động năm 2019 đến nay, chương trình đã đào tạo và cung cấp 40 kỹ thuật viên đạt chuẩn quốc tế, trở thành hình mẫu hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp - nhà trường - tổ chức nghề nghiệp quốc tế.

Giảng Viên Trung tâm Huấn luyện MBV hướng dẫn thực hành chuyên sâu Tháo lắp - đo kiểm động cơ.

Mô hình đào tạo chuẩn Đức - kết hợp lý thuyết và thực hành

Chương trình được triển khai dưới sự hợp tác giữa Mercedes-Benz Việt Nam, Trường Cao đẳng Quốc tế LILAMA2 và Phòng Công nghiệp & Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK). Đây là mô hình đào tạo nghề song hành (Dual Vocational Training) tiên phong tại Việt Nam, áp dụng tiêu chuẩn của Đức - quốc gia nổi tiếng về hệ thống giáo dục nghề nghiệp gắn với thực tiễn.

Học viên trải qua 2,5 năm đào tạo toàn diện, bao gồm lý thuyết tại LILAMA2 và thực hành trực tiếp tại các Nhà phân phối Mercedes-Benz trên toàn quốc. Song song, họ còn được huấn luyện chuyên sâu tại Trung tâm Đào tạo của Mercedes-Benz Việt Nam - một trong những trung tâm huấn luyện nội bộ hiếm hoi trong ngành ô tô tại Việt Nam.

Toàn bộ chi phí đào tạo được các Nhà phân phối Mercedes-Benz tài trợ 100%, thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của hãng vào con người - yếu tố nền tảng cho chất lượng dịch vụ hậu mãi và uy tín thương hiệu.

Trang bị kỹ năng cho kỷ nguyên xe điện

Trong quá trình học, học viên không chỉ được thực hành trên các dòng xe chủ lực như C-Class, E-Class, GLC-Class và S-Class, mà còn tiếp cận sớm công nghệ xe điện thông qua chương trình High Voltage Qualification Level 1 và khóa đào tạo về dòng xe EQ - nền tảng chuẩn bị cho xu hướng điện hóa đang định hình lại toàn bộ ngành ô tô toàn cầu.

Mọi kỳ kiểm tra lý thuyết và thực hành đều được giám sát nghiêm ngặt bởi hội đồng chuyên môn gồm giảng viên LILAMA2, đại diện Nhà phân phối và chuyên gia AHK, bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ chuẩn quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở - chứng chỉ quốc tế giá trị

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận chứng chỉ quốc tế từ AHK, LILAMA2 và Mercedes-Benz Việt Nam, cùng cơ hội làm việc ổn định tại hệ thống Nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc. Đây là lực lượng kỹ thuật viên nòng cốt, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.

Không dừng lại ở đó, MBV còn tạo điều kiện cho học viên tiếp tục học lên đại học hoặc tham gia các khóa nâng cao trong hệ thống đào tạo nội bộ của hãng – thể hiện tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát triển con người và tri thức.

Tân kỹ thuật viên và đại diện AHK chụp ảnh lưu niệm.

Gắn kết đào tạo - doanh nghiệp - phát triển bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Nguyễn Kim Văn - Giám đốc Khối Dịch vụ Khách hàng Mercedes-Benz Việt Nam, khẳng định: “Chương trình Đào tạo Nghề Song Hành là minh chứng cho nỗ lực của Mercedes-Benz Việt Nam trong việc ươm mầm thế hệ kỹ thuật viên lành nghề, sẵn sàng cho tương lai của ngành ô tô.”

Với định hướng lâu dài, Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục duy trì vai trò tiên phong trong kết nối giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, góp phần xây dựng lực lượng kỹ thuật viên đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh và hiện đại hóa ngành ô tô Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số và hướng tới xe điện, chương trình đào tạo của Mercedes-Benz Việt Nam được xem là một mô hình mẫu mực về phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Sự kiên định đầu tư vào con người suốt sáu năm qua không chỉ khẳng định tầm nhìn dài hạn của hãng, mà còn đóng góp tích cực vào quá trình nâng chuẩn kỹ năng nghề nghiệp và hội nhập quốc tế của lao động Việt Nam trong ngành công nghiệp ô tô.